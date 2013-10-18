《中国报摘》--中国证券报10月18日

--网贷平台风险近期密集爆发，多家平台资金链出现问题。仅10月以来，就有五家平台无法提现，其中一家平台已经停止运营。业内人士预计，接下来倒闭的平台会越来越多。

--雅戈尔 称，出资3.4亿元人民币受让银联商务4.04%份额。交易完成后，公司将持有银联商务9.09%的出资份额。

--据宝钢股份 旗下电子商务平台负责人透露，宝钢股份可能将与上海钢联在上海自贸区合作建立铁矿石现货电子交易平台，但投资金额与时间表仍未知。