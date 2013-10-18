《中国报摘》--中国证券报10月18日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条:
--中国国务院总理李克强会见澳大利亚总督布赖斯时表示，中国高铁技术先进，安全可靠，具有成本优势，希望双方就此探讨开展合作。
* 其他:
--据悉，光大银行 近期将向香港交易所提交聆讯申请。如果顺利通过，有望最快于11月前后登陆香港资本市场。
--网贷平台风险近期密集爆发，多家平台资金链出现问题。仅10月以来，就有五家平台无法提现，其中一家平台已经停止运营。业内人士预计，接下来倒闭的平台会越来越多。
--雅戈尔 称，出资3.4亿元人民币受让银联商务4.04%份额。交易完成后，公司将持有银联商务9.09%的出资份额。
--据宝钢股份 旗下电子商务平台负责人透露，宝钢股份可能将与上海钢联在上海自贸区合作建立铁矿石现货电子交易平台，但投资金额与时间表仍未知。
--由于控股股东挂牌出让安信证券83.14%股权，联合资信评估有限公司发布公告，将安信证券列入信用评级观察名单。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。