韩国已公布经济指标--2013/10/18

标题新闻：克里姆林宫周五呼吁各方在朝鲜半岛问题上保持克制，希望用外交手段化解危机
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +1.1% r +0.8% @-r 10月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 +0.8% +1.3% 10月31日 -- 工业生产(m/m) 8月 +1.8% @-p -0.3 @-r 10月29日 -- 失业率 9月 3.0% @ 3.1% @ -- -- 贸易收支(亿美元) 9月 顺差36.8 r 顺差49 r 11月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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路透上海4月14日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *应城市蒲阳 12 7 4/13簿记建档 6.50% 上限6.80% AA- 1.125 第3-7年末还20%本金 开发投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *岳阳惠