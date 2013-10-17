香港个股：复星国际以7.25亿美元购买前Chase Manhattan银行总部大楼

法国政治：距第一轮总统大选投票仅剩九天，竞争更加白热化
路透巴黎4月14日 - 法国总统大选选情周五看起来比以往任何时候都更加激烈，在距离第一轮投票仅剩九天之际，最新民调显示，四位领先的候选人的支持率差距仅有三个百分点。
路透香港10月18日 - 中国综合性民营企业--复星国际 周五称，以7.25亿美元购买位于美国纽约一座A级办公楼。
复星在联交所一份声明中称，其全资子公司Summit Glory与JP Morgan Chase Bank, National Association签订一份购买协议，以上述价格购买位于纽约市Liberty大街16-48号的One Chase Manhattan Plaza。
One Chase Manhattan Plaza是一座220万平方英尺的A级办公楼，包括地上60层、一个2.5英亩的广场以及地下5层。其之前曾为Chase Manhattan Bank全球总部。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透巴黎4月14日 - 法国总统大选选情周五看起来比以往任何时候都更加激烈，在距离第一轮投票仅剩九天之际，最新民调显示，四位领先的候选人的支持率差距仅有三个百分点。
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。