路透调查：财政政策争端损及美国经济成长，第四季GDP环比年率料为2.3%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
对于经济近期前景的担忧，意味着美联储将不会急于开始缩减大规模的货币刺激政策。
美联储上个月表示将继续每月购债850亿美元，市场感到意外之余，预期联储会在12月采取行动。
现在，72名分析师中有45人认为，美联储只会在明年第一季缩减刺激政策，还有三人称是在明年第二季。24位分析师仍预计联储将在今年年底前开始缩减购债。
“(联储)不会在今年采取行动，”穆迪资深分析师Ryan Sweet表示。“他们在明年2月前不会再次面对(债务上限)问题，因此缩减刺激政策可以等到3月再开始。美联储不想冒任何风险。”
**导致就业增长放慢**
美国政府本月停摆将直接冲击本季的经济表现，因为占GDP 7.5%的联邦政府产出将会受损。
自2010年第四季以来，联邦政府产出分项一直对经济增长构成拖累，只有两季除外。可即便在整体经济中所占比例很小，政府支出的大幅削减仍导致经济增长在2012年第四季陷入停滞。
政府部分关门还将影响到消费支出。数以十万计的联邦雇员在政府关门期间被迫休假。
虽然联邦雇员在政府恢复运作后还可领到政府关门期间的工资，但民间部门的休假员工则拿不到。这种情况将拖累本就疲弱的薪资增长势头，并进一步压制迄今为止较为疲弱的消费支出。
此外政府关门也打击消费者信心。汤森路透/密西根大学10月消费者信心指数初值触及九个月低点。在假期购物季预计表现迟滞的情况下，该数据发出一个令人担忧的信号。
全美零售商联合会本周发布的一份调查报告显示，美国民众对假期采购的态度保守。今年在礼品和假期装饰品方面的支出预期较2012年低2%。
此外，纽约联邦储备银行发布的10月整体企业现况指数触及五个月低点。
“经济复苏又有四个月停滞不前，”多伦多道明证券驻纽约分析师Gennadiy Goldberg表示，并称原因在于政界人士围绕政府预算的分歧仍未化解。
“聘雇与投资情况将继续受到政治面不确定因素的拖累，期望中的经济动能加速将推迟。”
分析师对第三季非农就业岗位月增幅的平均估值为15.1万个，第四季增至17.5万个。(完) (编译 徐文焰 审校 戴素萍)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。