路透调查：财政政策争端损及美国经济成长，第四季GDP环比年率料为2.3%

对于经济近期前景的担忧，意味着美联储将不会急于开始缩减大规模的货币刺激政策。

美联储上个月表示将继续每月购债850亿美元，市场感到意外之余，预期联储会在12月采取行动。

现在，72名分析师中有45人认为，美联储只会在明年第一季缩减刺激政策，还有三人称是在明年第二季。24位分析师仍预计联储将在今年年底前开始缩减购债。

“(联储)不会在今年采取行动，”穆迪资深分析师Ryan Sweet表示。“他们在明年2月前不会再次面对(债务上限)问题，因此缩减刺激政策可以等到3月再开始。美联储不想冒任何风险。”

**导致就业增长放慢**

美国政府本月停摆将直接冲击本季的经济表现，因为占GDP 7.5%的联邦政府产出将会受损。

自2010年第四季以来，联邦政府产出分项一直对经济增长构成拖累，只有两季除外。可即便在整体经济中所占比例很小，政府支出的大幅削减仍导致经济增长在2012年第四季陷入停滞。

政府部分关门还将影响到消费支出。数以十万计的联邦雇员在政府关门期间被迫休假。

虽然联邦雇员在政府恢复运作后还可领到政府关门期间的工资，但民间部门的休假员工则拿不到。这种情况将拖累本就疲弱的薪资增长势头，并进一步压制迄今为止较为疲弱的消费支出。

此外政府关门也打击消费者信心。汤森路透/密西根大学10月消费者信心指数初值触及九个月低点。在假期购物季预计表现迟滞的情况下，该数据发出一个令人担忧的信号。

全美零售商联合会本周发布的一份调查报告显示，美国民众对假期采购的态度保守。今年在礼品和假期装饰品方面的支出预期较2012年低2%。

此外，纽约联邦储备银行发布的10月整体企业现况指数触及五个月低点。

“经济复苏又有四个月停滞不前，”多伦多道明证券驻纽约分析师Gennadiy Goldberg表示，并称原因在于政界人士围绕政府预算的分歧仍未化解。

“聘雇与投资情况将继续受到政治面不确定因素的拖累，期望中的经济动能加速将推迟。”