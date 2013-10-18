中国金融：银联携手光大保德信推出面对企业的类余额宝产品--报载

路透上海10月18日 - 中国阿里巴巴与天弘基金合作的余额宝产品成功，引起其他机构的模仿。上海证券报周五报导，中国银联与光大保德信基金公司联合推出面向企业客户的“类余额宝”产品，预计将于今天正式推出。

报导指出，银联此次和光大保德信基金的合作，与余额宝面向个人客户不同，此次推出为企业管理流动资金的“类余额宝”产品，具体由银联商务旗下面向企业的理财平台“天天富”予以实施。该平台将商户结算资金直接投向银联基金宝产品。光大保德信基金公司此前发行的货币基金光大现金宝，预计将用于“天天富”平台，用于银联企业客户的资金管理。

报导称，此前银联方面已经和多家基金公司进行了谈判，并于9月中旬组织多家基金公司召开研讨会。继联合光大保德信基金推出产品后，预计接下来将有多家基金公司也将推出相关产品。

报导指出，相对于个人投资者，企业理财客户对资金的安全性和便利性要求均更高。由于银联实力雄厚，可以提供更高的垫付资金，能更好地满足企业客户需求。

6月，阿里巴巴IPO-ALIB.N旗下支付宝与天弘基金开始联手推出类似闲钱投资的“余额宝”产品，将支付宝余额转成货币基金，并享有数倍于活期存款的利息。短短三个多月内，该产品规模已超过五百亿元人民币，成为中国最大规模的基金。

自余额宝持续火爆以来，各路资金开始竞相进入。8月初，腾讯 旗下微信平台和财付通联手华夏基金，推出对接华夏现金增利货币基金的“活期通”；苏宁云商 旗下的易付宝获得基金销售支付结算牌照后，亦将联合基金公司推出现金理财产品；百度 也将联合华夏基金推出类似的现金理财产品。