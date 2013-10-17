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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 07:53 BJT

****中国公布经济指标日程预告****

路透北京10月18日 - 以下为中国国家统计局公布宏观经济指标和海关等公布外贸进出
口，以及中国官方及汇丰采购经理人指数(PMI)出炉的日程：
    
    公布日期      经济指标                      数据日期
    
    10月  
    10/18     三季度国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:     固定资产投资(不含农户)               9月
              社会消费品零售总额                   9月
              工业增加值                           9月
              房地产投资和销售情况月度报告         9月 
    10/22     70个大中城市住宅销售价格月度报告     9月
    10/24     汇丰制造业PMI初值                   10月
    10/27     规模以上工业企业利润               1-9月
    
    11月
    11/1      官方制造业PMI                       10月
              汇丰制造业PMI终值                   10月
    11/3      官方非制造业PMI                  10月
    11/5      汇丰服务业PMI                       10月
    11/8      进出口贸易数据                      10月
    11/9      工业品价格指数(PPI)                 10月
              居民消费价格指数(CPI)               10月
              固定资产投资(不含农户)              10月
              社会消费品零售总额                  10月
              工业增加值                          10月
              房地产投资和销售情况月度报告        10月
    11/18     70个大中城市住宅销售价格月度报告    10月
    11/21     汇丰制造业PMI初值                   11月
    11/28     规模以上工业企业利润              1-10月
    
    12月
    12/1      官方制造业PMI                       11月
    12/2      汇丰制造业PMI终值                   11月
    12/3      官方非制造业PMI                     11月
    12/4      汇丰服务业PMI                       11月
    12/8      进出口贸易数据                      11月
    12/9      工业品价格指数(PPI)                 11月
              居民消费价格指数(CPI)               11月
    12/10     固定资产投资(不含农户)              11月
              社会消费品零售总额                  11月
              工业增加值                          11月
              房地产投资和销售情况月度报告        11月
    12/18     70个大中城市住宅销售价格月度报告    11月
    12/27     规模以上工业企业利润              1-11月    
    
    注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新.
       详情请查看国家统计局网站
       here
       2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上,国内生产总值将一并公布.(完）
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