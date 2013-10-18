美股业绩：谷歌第三季财报优于华尔街预期，盘后股价大涨

截至9月30日的第三季付费广告点击同比增长26%，但广告商向谷歌支付的每次点击平均费用下降8%。

“这是关键，谷歌的广告数量增长超过了每次点击收费降速，”Josey表示。

谷歌公布季报显示，其业绩轻松超过华尔街预期。第三季获利29.7亿美元，或每股8.75美元，超过上年同期的21.8亿和6.53美元。

不计入特殊项目，谷歌第三季EPS为10.74美元，高于汤森路透I/B/E/S调查分析师预计的10.34美元。

谷歌合并营收148.9亿美元，分析师平均预估为147.9亿美元。