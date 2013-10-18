美股业绩：谷歌第三季财报优于华尔街预期，盘后股价大涨

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
截至9月30日的第三季付费广告点击同比增长26%，但广告商向谷歌支付的每次点击平均费用下降8%。
“这是关键，谷歌的广告数量增长超过了每次点击收费降速，”Josey表示。
谷歌公布季报显示，其业绩轻松超过华尔街预期。第三季获利29.7亿美元，或每股8.75美元，超过上年同期的21.8亿和6.53美元。
不计入特殊项目，谷歌第三季EPS为10.74美元，高于汤森路透I/B/E/S调查分析师预计的10.34美元。
谷歌合并营收148.9亿美元，分析师平均预估为147.9亿美元。
摩托罗拉手机业务第三季营业亏损总计2.48亿美元，上年同期为亏损1.92亿。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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