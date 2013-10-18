《中国重要政经日程》--10月18日

============================今日重要政经日程=======================

10/18 (五）

*国新办就2013年前三季度国民经济运行情况举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运介绍2013年前三季度国民经济运行情况，并答记者问。

============================近期重要政经日程=======================

10/20 (日）

国务院副总理张高丽将于10月20日至23日访问新加坡，并主持中新双边合作联委会第十次会议、中新苏州工业园区联合协调理事会第十五次会议和中新天津生态城联合协调理事会第六次会议。

10/21 (一）

《2013中国中小城市绿皮书》发布会暨中小城市新型城镇化座谈会将在中国社会科学院举行。

10/26 (六）

2013浦江创新论坛在上海召开，由中国科技部与上海市政府共同主办。

10/27（日）

第十届中国国际金融论坛于10月27日至28日在上海召开，由上海市银行同业公会等主办。

10/31（四）

第九届北京金博会于10月31日至11月3日在北京举办，由北京市金融局等主办。

11/14 (四)

“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。

2013中国上市公司领袖高峰论坛在成都举行。

11/29 (六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程