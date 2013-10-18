表格：上周外资买超日本股票，日本投资者买超外国债券

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京10月18日 - 周五公布的资本流动数据显示，外资在截至10月12日止的当周转为买超日本股票。
该周外资买超1,436亿日圆日本股票，此前一周为卖超270亿日圆。
日本投资者买超外国债券，上周共计买超3,807亿日圆，此前一周为卖超22,239亿日圆。
下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:
外资在日本投资（负值代表卖超）:
股市 债市 货币市场
10月6日-10月12日 +143.6 -186.5 -644.2
9月29日-10月5日 -27.0r +322.8r +89.3
日本在海外投资（负值代表净卖出，意味着资金流入日本）:
股市 债市 货币市场
10月6日-10月12日 +116.4 +380.7 -36.1
9月29日-10月5日 +22.8 -2,223.9r -15.9
注：r为修正值。
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。