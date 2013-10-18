美国金融：美联储将在10月24日会议上提出新的银行业流动性规范

路透华盛顿10月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四表示，美国银行监管机构计划在下周提出美国银行业新的流动性要求，做为执行国际监管协议努力的一部份。

经历2007-2009年金融危机巨型金融机构倒闭或请求援助后，国际监管机构达成巴塞尔III协议，强化对银行业的监督。

该协议要求订定资本规范，以降低银行对债务的依赖，同时订定流动性规范，以确保银行有足够可轻易脱手的资产来抵御危机。

美联储和美国其他银行业监管机构已通过银行资本规范的部分。他们也提出较国际协定更高的额外资本要求。