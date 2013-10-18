《香港报摘》--经济日报10月18日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 头版头条：
--金管局总裁陈德霖称，就取消本港居民每日兑换人民币上限2万元的建议，中国央行首次表态“认为可行，表示会积极考虑”。
* 其他：
--新加坡手机网游商IGG 今天在创业板挂牌，据配售结果显示，基础投资者日本弹珠机营运商DYNAM JAPAN 获分配11%股份，涉资约1.16亿港元。
--瑞安房地产 分拆中国新天地上市仍未能落实，中新行政总裁黄勤道坦言，仍努力改善公司回报率，拟争取以市帐率1倍作价上市。
--以西班牙对外银行 披露出售中信银行 交易作价9.44亿欧元计，每股售价约4.187港元。
--监会主席唐家成表示，阿里巴巴集团往何处上市由企业决定，证监会只以保障投资者为前提，并对于是否需要为重新容许A、B股等制度进行谘询持中立意见。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞
中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞
台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞ (整理 雷美珍；审校 黄凯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。