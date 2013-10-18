《香港报摘》--经济日报10月18日

--新加坡手机网游商IGG 今天在创业板挂牌，据配售结果显示，基础投资者日本弹珠机营运商DYNAM JAPAN 获分配11%股份，涉资约1.16亿港元。

--瑞安房地产 分拆中国新天地上市仍未能落实，中新行政总裁黄勤道坦言，仍努力改善公司回报率，拟争取以市帐率1倍作价上市。

--监会主席唐家成表示，阿里巴巴集团往何处上市由企业决定，证监会只以保障投资者为前提，并对于是否需要为重新容许A、B股等制度进行谘询持中立意见。（完）