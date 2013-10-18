《新兴市场重要经济事件预告》--10月18日-10月25日

孟买--印度央行总裁拉詹将会见经济学家和分析师，进行制定政策前的磋商(0530)。

吉隆坡--30周年会议：进一步推动金融一体化与金融稳定和第三届东南亚央行研究和培训中心(SEACEN)与拉丁美洲货币研究中心(CEMLA)主办会议，韩国央行总裁金仲秀将参加。