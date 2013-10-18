《新兴市场重要经济事件预告》--10月18日-10月25日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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10月18日(五)
新德里--印度财政部长齐丹巴南将会见国有企业主管，考察其年度投资计划(0530)。
孟买--印度央行总裁拉詹将会见经济学家和分析师，进行制定政策前的磋商(0530)。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行议息会议。
首尔--韩国央行年度议会审计。会后韩国央行总裁金仲秀将对议员们讲话。
10月20日(日)
吉隆坡--30周年会议：进一步推动金融一体化与金融稳定和第三届东南亚央行研究和培训中心(SEACEN)与拉丁美洲货币研究中心(CEMLA)主办会议，韩国央行总裁金仲秀将参加。
10月21日(一)
哥本哈根--全球绿色发展论坛召开会议(至10月22日)。非洲开发银行总裁Donald Kaberuka和孟加拉国央行总裁Atiur Rahman将出席。
10月22日(二)
暂无重要经济事件公布。
10月23日(三)
开普敦--南非财长Pravin Gordhan向议会呈交中期预算政策报告(1200)。
哥本哈根--哥本哈根气候融资会议。非洲开发银行总裁Donald Kaberuka和丹麦央行总裁Per Callesen将出席。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。
10月24日(四)
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策委员会会议。
金边--亚洲开发银行将在柬埔寨启动亚洲经济一体化监测。
10月25日(五)
暂无重要经济事件公布。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 张若琪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。