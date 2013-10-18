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市场报道 | 2013年 10月 18日 星期五 08:35 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月18日-10月25日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

    10月14日当周
    
    10月18-31日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值       前值
    1230    美国房屋开工年率(万户)                              9月       90.8      89.1
                建筑许可年率(万户)                                        93.5      92.6
    1230     美国国际贸易收支(亿美元)                           8月   逆差395    逆差392
    1230     美国零售销售(较前月)                               9月     +0.1%      +0.2%
    1300     美国整体资本净流动(亿美元)                         8月        --  净流入567
    1315    美国工业生产(较前月)                                9月      +0.4%     +0.4%        
              制造业产出(较前月)                                         +0.4%     +0.7%      
                     产能利用率                                          78.0%     77.8%
    1400     美国企业库存                                       8月     +0.3%      +0.4%
    1400     美国建筑支出                                       8月     +0.4%      +0.6%
    1400     美国就业趋势指数                                   9月        --      113.5
    1400     美国工厂订单                                       8月     +0.3%      -2.4%
    1400     美国耐久财订单                               8月修正值        --      +0.1%
               扣除运输的耐久财订单                                        --      -0.1%
               扣除国防的耐久财订单                                        --      +0.5%
               扣除飞机的非国防资本财订单                                  --      +1.5%
    1400     美国批发(趸售)库存                                 8月     +0.3%      +0.1%
                      趸售销售                                          +0.3%      +0.1%
    1400     美国领先指标                                       9月     +0.6%      +0.7%
    1530     美国克利夫兰联邦储备银行CPI                        9月        --      +0.2%
     --      美国联邦预算(亿美元)                               9月        --  赤字1,479    

    10月18日(五) 
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段     预估值       前值
    1230    加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                   9月      +0.1%       持平
            加拿大CPI(较上年同期)                                        +1.0%      +1.1%
            加拿大央行核心CPI(较前月)                                    +0.3%      +0.2%       
            加拿大央行核心CPI(较上年同期)                                +1.4%      +1.3% 
    1430    美国ECRI经济领先指标                        10月11日当周        --      130.4
    
    10月21日当周    
    
    10月21-31日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段     预估值       前值
    1230    美国芝加哥联储全国活动指数                          9月         --       0.14   
    
    10月21日(一) 
    1230    加拿大趸售贸易(较前月)                              8月         --      +1.5%
    1400    美国成屋销售年率(万户)                              9月        537        548
    2200    国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比            9月         --       0.98
    
    10月22日(二) 
    1145    美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             10月19日当周        --      -0.7%
    1230    美国非农就业岗位(万个)                              9月     增加18   增加16.9
            美国民间就业岗位(万个)                                      增加18   增加15.2
            美国制造业就业岗位(万个)                                   增加0.5    增加1.4 
            美国失业率                                                    7.3%       7.3%
            美国平均时薪                                                 +0.2%      +0.2%
            美国每周平均工时                                              34.5       34.5
    1230    加拿大零售销售(较前月)                              8月         --      +0.6%
    1255    美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           10月19日当周        --      +3.2%
    1400    美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                   10月         --          0  
    
    10月23日(三)
    1100    美国抵押贷款市场指数                        10月18日当周        --      457.1
                      再融资指数                                            --    2,060.8
    1230    美国进口物价                                         9月     +0.2%       持平
                 出口物价                                                 持平      -0.5%
    1300    美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)             8月        --      +1.0%
    1400    加拿大央行利率决定                                              --      1.00%
    
    10月24日(四)
    1230    美国初请失业金人数(万人)                    10月19日当周        --       35.8
                      四周均值(万人)                                        --      33.65
                续请失业金人数(万人)                    10月12日当周        --      285.9
    1258    美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             10月初值      52.8       52.8
    1400    美国新屋销售年率(万户)                               9月      42.5       42.1
    1500    美国堪萨斯城联储制造业指数                          10月        --        正4
    
    10月25日(五)
     --     美国建筑许可年率(万户)                         9月修正值        --         --
    1230    美国耐久财订单                                       9月      +1.1%        --
              扣除运输的耐久财订单                                        +0.5%        --
              扣除国防的耐久财订单                                          --         --
              扣除飞机的非国防资本财订单                                  +0.5%        --
    1355    路透/密西根大学美国消费者信心指数               10月终值        --       75.2
                               消费者现况指数                               --       92.8
                               消费者预期指数                               --       63.9      
    1430    美国ECRI经济领先指标                        10月18日当周        --         --
    (完)
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