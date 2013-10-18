美国与加拿大经济指标预测--10月18日-10月25日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 10月14日当周 10月18-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国房屋开工年率(万户) 9月 90.8 89.1 建筑许可年率(万户) 93.5 92.6 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差395 逆差392 1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.1% +0.2% 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 8月 -- 净流入567 1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.4% +0.4% 制造业产出(较前月) +0.4% +0.7% 产能利用率 78.0% 77.8% 1400 美国企业库存 8月 +0.3% +0.4% 1400 美国建筑支出 8月 +0.4% +0.6% 1400 美国就业趋势指数 9月 -- 113.5 1400 美国工厂订单 8月 +0.3% -2.4% 1400 美国耐久财订单 8月修正值 -- +0.1% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -- +0.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.5% 1400 美国批发(趸售)库存 8月 +0.3% +0.1% 趸售销售 +0.3% +0.1% 1400 美国领先指标 9月 +0.6% +0.7% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 9月 -- +0.2% -- 美国联邦预算(亿美元) 9月 -- 赤字1,479 10月18日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.1% 持平 加拿大CPI(较上年同期) +1.0% +1.1% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.2% 加拿大央行核心CPI(较上年同期) +1.4% +1.3% 1430 美国ECRI经济领先指标 10月11日当周 -- 130.4 10月21日当周 10月21-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联储全国活动指数 9月 -- 0.14 10月21日(一) 1230 加拿大趸售贸易(较前月) 8月 -- +1.5% 1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 537 548 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 9月 -- 0.98 10月22日(二) 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月19日当周 -- -0.7% 1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加18 增加16.9 美国民间就业岗位(万个) 增加18 增加15.2 美国制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加1.4 美国失业率 7.3% 7.3% 美国平均时薪 +0.2% +0.2% 美国每周平均工时 34.5 34.5 1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 -- +0.6% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月19日当周 -- +3.2% 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 10月 -- 0 10月23日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 10月18日当周 -- 457.1 再融资指数 -- 2,060.8 1230 美国进口物价 9月 +0.2% 持平 出口物价 持平 -0.5% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 8月 -- +1.0% 1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 10月24日(四) 1230 美国初请失业金人数(万人) 10月19日当周 -- 35.8 四周均值(万人) -- 33.65 续请失业金人数(万人) 10月12日当周 -- 285.9 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 52.8 52.8 1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 42.5 42.1 1500 美国堪萨斯城联储制造业指数 10月 -- 正4 10月25日(五) -- 美国建筑许可年率(万户) 9月修正值 -- -- 1230 美国耐久财订单 9月 +1.1% -- 扣除运输的耐久财订单 +0.5% -- 扣除国防的耐久财订单 -- -- 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% -- 1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月终值 -- 75.2 消费者现况指数 -- 92.8 消费者预期指数 -- 63.9 1430 美国ECRI经济领先指标 10月18日当周 -- -- (完)