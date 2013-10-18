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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 12:25 BJT

更正-《全球汇市》美元徘徊八个月低点附近，关注政府关门对经济的冲击

纽约   当日   今年   2012
                                               来     年
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 欧元/美元               1.366  1.367  -0.06  +3.58  1.319
                             7      5                    4
 美元/日圆               98.03  97.89  +0.14  +13.0  86.74
                                                  2  
 欧元/日圆               133.9  133.8  +0.06  +17.0  114.4
                             4      6             2      6
 美元/瑞郎               0.903  0.902  +0.10  -1.34  0.915
                             2      3                    5
 英镑/美元               1.614  1.616  -0.13  -0.66  1.625
                             3      4                    1
 美元/加元               1.029  1.028  +0.07  +3.77  0.992
                             5      8                    1
 澳元/美元               0.962  0.963  -0.09  -7.42  1.039
                             2      1                    3
 新西兰元/               0.846  0.848  -0.21  +2.17  0.828
 美元                        3      1                    3
 澳元/日圆               94.31  94.28  +0.03  +4.64  90.13
                             0      0                    0
 新西兰元/               82.91  83.02  -0.13  -41.1  140.8
 日圆                        0      0             2     20
 英镑/日圆               158.1  158.2  -0.03  +12.3  140.8
                             9      3             3      2
 澳元/新西               1.136  1.134  +0.19  -9.35  1.254
 兰元                        7      5                    0
                                                          
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时
 间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。
   
(完)
        
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 (编译 石冠兰)
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