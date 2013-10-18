更正-《全球汇市》美元徘徊八个月低点附近，关注政府关门对经济的冲击

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
纽约 当日 今年 2012 来 年 最新 上收 涨跌% 涨跌% 收市 报价 市价 价 欧元/美元 1.366 1.367 -0.06 +3.58 1.319 7 5 4 美元/日圆 98.03 97.89 +0.14 +13.0 86.74 2 欧元/日圆 133.9 133.8 +0.06 +17.0 114.4 4 6 2 6 美元/瑞郎 0.903 0.902 +0.10 -1.34 0.915 2 3 5 英镑/美元 1.614 1.616 -0.13 -0.66 1.625 3 4 1 美元/加元 1.029 1.028 +0.07 +3.77 0.992 5 8 1 澳元/美元 0.962 0.963 -0.09 -7.42 1.039 2 1 3 新西兰元/ 0.846 0.848 -0.21 +2.17 0.828 美元 3 1 3 澳元/日圆 94.31 94.28 +0.03 +4.64 90.13 0 0 0 新西兰元/ 82.91 83.02 -0.13 -41.1 140.8 日圆 0 0 2 20 英镑/日圆 158.1 158.2 -0.03 +12.3 140.8 9 3 3 2 澳元/新西 1.136 1.134 +0.19 -9.35 1.254 兰元 7 5 0 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时 间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 [TE CH/FRXCN] 全球汇市报导 汇率路透调查 [F RX-CPOLL] 所有外汇新闻 指标利率一览 [I NT-CFACT] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [ EU/ECICN] 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 [E MRG/BRCN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。