《香港报摘》--信报10月18日

* 头版头条：

--中国人民银行认为香港银行界提出取消本港居民每日兑换人民币上限的建议可行，并表示会积极考虑，香港金管局表示将与人行跟进，以争取尽快落实。

* 其他：

--A股IPO迟迟未开闸，总部位于河南省的中原证券将转投H股上市，集资最多3亿美元。

--澳洲超市集团Woolworths计划出价30亿美元向和黄 旗下百佳提出最后收购要约。

--北控水务 按每股3.21港元配售3.5亿股新股，集资11.2亿港元作一般营运资金。

--虽然不少跨国企业把后勤部门撤出中环，但有“中环大地主”之称的香港置地公司称，中资机构的需求仍然殷切，故对核心区租务前景仍然乐观。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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