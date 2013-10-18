《香港报摘》--信报10月18日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 头版头条：
--中国人民银行认为香港银行界提出取消本港居民每日兑换人民币上限的建议可行，并表示会积极考虑，香港金管局表示将与人行跟进，以争取尽快落实。
* 其他：
--A股IPO迟迟未开闸，总部位于河南省的中原证券将转投H股上市，集资最多3亿美元。
--澳洲超市集团Woolworths计划出价30亿美元向和黄 旗下百佳提出最后收购要约。
--北控水务 按每股3.21港元配售3.5亿股新股，集资11.2亿港元作一般营运资金。
--虽然不少跨国企业把后勤部门撤出中环，但有“中环大地主”之称的香港置地公司称，中资机构的需求仍然殷切，故对核心区租务前景仍然乐观。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞
中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞
台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞ (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。