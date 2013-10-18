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债券 | 2013年 10月 18日 星期五 08:36 BJT

基金产业：美国货币市场基金上周流出430亿美元--理柏

路透纽约10月17日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示，投资人上周自货币市场抽离逾430亿美元资金，为该基金自2011年8月以来最大外流规模。

在截至10月16日止当周，投资人亦自投资短期美债的基金撤资6.02亿美元，为该类基金七周来最大的资金外流。

整体而言，投资人从应税债券基金撤资14亿美元，为连续第三周外流。股市基金吸引127亿美元新资金，为四周来最大规模流入。

大宗商品和贵金属基金流出7.441亿美元，为10周来最大规模外流。(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
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