基金产业：美国货币市场基金上周流出430亿美元--理柏

路透纽约10月17日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示，投资人上周自货币市场抽离逾430亿美元资金，为该基金自2011年8月以来最大外流规模。

在截至10月16日止当周，投资人亦自投资短期美债的基金撤资6.02亿美元，为该类基金七周来最大的资金外流。

整体而言，投资人从应税债券基金撤资14亿美元，为连续第三周外流。股市基金吸引127亿美元新资金，为四周来最大规模流入。