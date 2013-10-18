《香港重要政经日程》--10月18日-10月28日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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==================今日重要政经消息==================
10月18日（周五）
-- IGG 首日挂牌。
-- 伦敦市市长Boris Johnson于英商会午餐会致辞。
--16:00 川盟金融 记者会。
==================近期重要政经消息==================
10月21日（周一）
--16:30 香港9月消费物价指数（CPI）。
-- 霭华押业信贷 公布六个月业绩。
10月22日（周二）
-- 中国海外 公布第三季业绩。
-- 华能国际电力 公布第三季业绩。
-- 中芯国际 公布季度业绩。
-- 中兴通讯 公布第三季业绩。
10月24日（周四）
-- 公布9月份进出口数字。
-- 中国联通 公布第三季业绩。
-- 长城汽车 公布第三季业绩。
-- 紫金矿业 公布第三季业绩。
--10:00 中国建设银行 在中国举行特别股东大会。
10月25日（周五）
-- 中国人寿 公布第三季业绩。
-- 中国平安 公布第三季业绩。
-- 中煤能源 公布第三季业绩。
-- 中海油田服务 公布第三季业绩。
-- 中国神华 公布第三季业绩。
-- 中国南车 公布第三季业绩。
-- 永利澳门 公布第三季业绩。
-- 上海医药 公布第三季业绩。
10月27日（周日）
-- 中国建设银行 公布第三季业绩。
-- 兖州煤业 公布第三季业绩。
*10月28日（周一）
-- 中电控股 公布第三季业绩。
-- 中国电信 公布第三季业绩。
-- 安徽海螺 公布第三季业绩。
-- 重庆农商行 公布第三季业绩。
-- 中远太平洋 公布第三季业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 雷美珍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。