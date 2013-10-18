《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月18日

路透香港10月18日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。（1美元=7.7539港元 ） 美股道琼工业指数 周四收低2.18点，或0.01%，报15,371.65点。因美国为避免违约在最后一刻达成 债务协议后，投资人对股市重拾信心，不过IBM 和高盛 业绩疲弱令道指微幅收低。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 207.590 -0.14 11878 16.096 0.73 中国铝业 9.130 0.00 13868 2.832 1.50 中国移动 54.760 0.31 148026 84.921 1.28 中国人寿 39.920 -0.25 46157 20.636 1.16 中石油 117.100 -0.83 33520 9.080 1.11 中石化 80.450 0.12 18621 6.238 1.27 汇丰控股 55.160 0.57 354801 85.541 1.77 中电信 52.870 1.69 16226 4.099 0.97 中国联通 16.540 0.30 89010 12.825 0.67 兖州煤业 10.360 4.96 71961 8.033 1.04 华能国际 42.200 2.30 20213 8.180 0.25 南方航空 19.300 -0.77 26390 2.993 1.46 东方航空 18.170 0.28 4731 1.409 -49.68 中芯国际 4.020 1.26 43772 0.623 2.20（完）