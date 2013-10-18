全球金市：金价料创两个月最大周涨幅，受美联储延后缩减措施预期提振

美国政府恢复运转并收拾政治危机留下的残局，议员们周四启动预算磋商，以相对心平气和的态度努力解决预算分歧。国会前一天刚刚结束持续了16天的政府停摆局面，并把美国从史无前例的债务违约边缘拉回来。但许多人担心，他们可能已为数月之后的下一场僵局埋下了伏笔。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)两名高官周四表示，或将把缩减大规模刺激措施的决定推迟到至少12月。不过另一名美联储决策者坚决反对推迟。越来越多的分析师说，美联储可能必须要到明年初之后看到经济成长具有足够力道，才开始缩减购债规模。

投资管理公司FinEx Group及莫斯科交易所 表示，它们已推出俄罗斯第一档黄金支持的上市交易基金(ETF)，这是其让莫斯科成为国际金融中心努力的一环。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 表示，其周四持仓减少3.3吨至882.23吨。(完)

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