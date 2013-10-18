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货币新闻 | 2013年 10月 18日 星期五 09:17 BJT

台湾个股：台积电股价开盘上涨，因第三季获利超分析师预期

路透台北10月18日 - 台湾台积电 股价周五开盘上涨1.4%，之前其公布第三季获利超过分析师预期。

台积电称，其第三季净利较上年同期增长逾5%，因同期智能手机厂商为推出新产品购买更多芯片。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
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