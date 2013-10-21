《中国债券市场每日交易备忘》--10月21日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部代理221亿元人民币五年期固息地方债上午9:50-10:30招标 进出口银行至多120亿元两/五年期固息金融债下午14:00-15:00招标 国电集团50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，招行主承 五矿集团30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行主承 无锡灵山文化旅游集团2.3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，广发银行主承 东北特殊钢集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行和招行主承 珠海格力集团15亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，农行主承 新疆生产建设兵团建设工程(集团)7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 步步高投资集团12亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 莱商银行20亿元五年期固息债1320025，票面利率5.4% 临汾尧都区投资建设15亿元七年期固息债1380284，票面利率6.99% 萍乡汇丰投资10亿元七年期固息债1380288，票面利率7.06% 郑州交通建设18亿元七年期固息债1380297，票面利率6.3% 中国铁路总公司150亿元10年期固息债1380304，票面利率5.32% 中国铁路总公司50亿元20年固息债1380305，票面利率5.55% 财政部代发216亿元三年期固息债139111，票面利率4.25% 中国铁路物资20亿元九个月期超短融011318006，票面利率5.2% 中材集团4亿元三个月期超短融011368001，票面利率5.3% 中广核风电5亿元一年期短融041352038，票面利率5.4% 天瑞水泥 5亿元一年期短融041361046，票面利率6.6% 天津滨海新区建设投资集团30亿元一年期短融041356037，票面利率5.55% 海通证券 30亿元三个月期短融071327001，票面利率5.1% 齐鲁证券10亿元三个月期短融071322002，票面利率5.3% 东北证券 14亿元69天短融071317002，票面利率5.3% 上海华谊(集团)40亿元九个月期短融041351044，票面利率5.05% 淮南矿业(集团)30亿元一年期短融041362037，票面利率5.5% 山西煤炭进出口集团15亿元一年期短融041360070，票面利率5.6% 江西铜业集团15亿元五年期投资人选择权(3+2)中票101374002，票面利率5.29% 保利能源控股4亿元三年期中期票据101364007，票面利率6.15% 江苏苏豪控股集团有限公司5亿元三年期中票101355006，票面利率6.06% 厦门海沧投资6亿元五年期中票101351019，票面利率6.9% 重庆能源投资集团10亿元五年期中票101361013，票面利率6.25% ============================================================================ 三、缴款： 唐山曹妃甸发展投资20亿元七年期固息债1380292，票面利率7.5% 宜兴科技工业园10亿元七年期固息债1380326，票面利率7.1% 财政部315.5亿元七年期固息国债130020，票面利率4.07% 财政部199.42亿元三年期固息储蓄国债131709，票面利率5% 财政部159.98亿元五年期固息储蓄国债131710，票面利率5.41% 株洲城发集团20亿元七年期固息债1380301，票面利率6.95% 葛洲坝 20亿元六个月期超短期融资券 中国联合网络通信公司100亿元六个月期超短融 南方工业集团17亿元九个月期超短融 第一创业证券7亿元三个月期短融 乐山电力 2亿元一年期短融 中升大连集团4亿元一年期短融 福建六建集团5亿元一年期短融 义马煤业集团10亿元一年期短融 珠海联邦制药6亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 长安汽车集团15亿元三年期中票1082188到期兑付，票面利率3.6% 华润股份15亿元六个月期超短期融资券011347002到期兑付，票面利率3.65% 广东大唐国际潮州发电4亿元一年期短融041254051到期兑付，票面利率4.99% 广西交通投资集团有限公司15亿元一年期短融041256033到期兑付，票面利率4.67% 小商品城 12亿元一年期短融041258061到期兑付，票面利率4.67% 江阴澄星实业集团5亿元一年期短融041258062到期兑付，票面利率4.99% 义马煤业集团20亿元一年期短融041259055到期兑付，票面利率4.67% 四川航空3亿元一年期短融041262039到期兑付，票面利率4.99% 南方电网50亿元三个月期超短融011307005到期兑付，票面利率4.25% 昆明交通投资有限公司15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080126付息，票面利率5.48% 杭州交通投资集团12亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080127付息，票面利率5.12% 深圳机场集团12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080128付息，票面利率4.2% 汉江水利水电公司3亿元五年期中票1082185付息，票面利率4.77% 国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110225付息，基本利差0.65% 国开行100亿元10年期固息债110226付息，票面利率4.44% 国开行8亿元10年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债110227付息，基本利差-0.35% 国开行200亿元三年期固息债110257付息，票面利率4.23% 华能集团20亿元五年期中票1182278付息，票面利率6.01% 海量集团6亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280334付息，票面利率6.5% 海量集团4亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280335付息，票面利率6.75% 娄底城建投集团13亿元六年期固息债1280336付息，票面利率7.28% 黄冈城市建设投资10亿元七年期固息债1280337付息，票面利率7.1% 青州宏源公有资产公司8亿元七年期固息债1280339付息，票面利率7.35% 青州宏源公有资产公司4亿元六年期固息债1280340付息，票面利率7.25% 小商品城 6亿元三年期中票1282403付息，票面利率5.02% 玖龙纸业太仓公司6亿元两年期中票1282404付息，票面利率5.49% 山东高速集团10亿元五年期中票1282405付息，票面利率4.91% 北京汽车集团15亿元七年期中票1282406付息，票面利率5.1% 山东临工工程机械3.7亿元三年期中票1282407付息，票面利率5.49% 沈阳焦煤股份有限公司8亿元五年期中票1282408付息，票面利率5.41% 武汉邮电科学研究院20亿元五年期中票1282409付息，票面利率5.41% 国开行150亿元50年期固息债1302204付息，票面利率5.18% 进出口行150亿元三年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130306付息，基本利差-0.2% 国开行100亿元20年期固息债010214付息，票面利率4.2% 南山集团10亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债0980142付息，票面利率6.5% 南山集团10亿元10年期投资人选择权(8+2)固息债0980143付息，票面利率7.5% 中钢股份20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080129付息，票面利率5.3% 福建投资开发集团10亿元五年期固息债1080130付息，票面利率4.45% 电广传媒 5亿元五年期中票1082186付息，票面利率4.98% 财政部293亿元五年期固息债110022付息，票面利率3.55% 财政部280亿元五年期固息国债100033付息，票面利率2.91% 宁德国资投资经营公司8亿元七年期固息债1080131付息，票面利率6.25% 上海华谊集团20亿元五年期发行人选择权(3+2)中票1082187付息，票面利率3.94% 安徽能源集团5亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082189付息，基本利差1.72% 中国央行200亿元三年期央行票据1101081付息，票面利率3.96% 兖矿集团20亿元三年期浮息中票(一年定存基准)1182279付息，基本利差2.20% 中材水泥5亿元五年期中票1182280付息，票面利率7% 云天化集团5亿元五年期中票1182281付息，票面利率6.75% 三一集团28亿元五年期中票1182282付息，票面利率6.75% 南京国资投资10亿元五年期中票1182283付息，票面利率6.75% 中国外运 5亿元三年期中票1182284付息，票面利率5.99% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院常务会议最新表示，当前经济回升的基础尚不稳固，实现经济持续健康发展的任务仍很繁重，要 以更大力度推进改革和结构调整，继续抓好已出台措施的落实。 --北京大学国家发展研究院教授、央行货币政策委员会委员宋国青指出，目前来看，宏观调控政策正在转变为 更加中性或中性略紧。财政资金的使用是一个很重要的因素，继续发力的可能性不大。四季度总需求环比增速可 能略有回落。 --最新公布的9月份银行结售汇顺差意外明显扩大，显示当月国际资金或加速流入境内。市场人士认为，美国未 于当月如期退出QE（量化宽松）令资金重新回流新兴市场，而人民币在历史高位上强势盘整，一推一拉之下造成 资金净流入水平上升。 --中国证监会最近批准上海证券交易所修订其交易规则，将调低大宗交易门槛，并将债券ETF、交易型货币基金 、黄金ETF等产品明确实行日内回转交易，即“T＋0”。 10/22公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 10/24公布10月汇丰制造业PMI初值 (9月51.2) 10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月12.8%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇/丁淑琴)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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