《中国债券市场每日交易备忘》--10月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部代理221亿元人民币五年期固息地方债上午9:50-10:30招标 进出口银行至多120亿元两/五年期固息金融债下午14:00-15:00招标 国电集团50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，招行主承 五矿集团30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行主承 无锡灵山文化旅游集团2.3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，广发银行主承 东北特殊钢集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行和招行主承 珠海格力集团15亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，农行主承 新疆生产建设兵团建设工程(集团)7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 步步高投资集团12亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 莱商银行20亿元五年期固息债1320025，票面利率5.4% 临汾尧都区投资建设15亿元七年期固息债1380284，票面利率6.99% 萍乡汇丰投资10亿元七年期固息债1380288，票面利率7.06% 郑州交通建设18亿元七年期固息债1380297，票面利率6.3% 中国铁路总公司150亿元10年期固息债1380304，票面利率5.32% 中国铁路总公司50亿元20年固息债1380305，票面利率5.55% 财政部代发216亿元三年期固息债139111，票面利率4.25% 中国铁路物资20亿元九个月期超短融011318006，票面利率5.2% 中材集团4亿元三个月期超短融011368001，票面利率5.3% 中广核风电5亿元一年期短融041352038，票面利率5.4% 天瑞水泥 5亿元一年期短融041361046，票面利率6.6% 天津滨海新区建设投资集团30亿元一年期短融041356037，票面利率5.55% 海通证券 30亿元三个月期短融071327001，票面利率5.1% 齐鲁证券10亿元三个月期短融071322002，票面利率5.3% 东北证券 14亿元69天短融071317002，票面利率5.3% 上海华谊(集团)40亿元九个月期短融041351044，票面利率5.05% 淮南矿业(集团)30亿元一年期短融041362037，票面利率5.5% 山西煤炭进出口集团15亿元一年期短融041360070，票面利率5.6% 江西铜业集团15亿元五年期投资人选择权(3+2)中票101374002，票面利率5.29% 保利能源控股4亿元三年期中期票据101364007，票面利率6.15% 江苏苏豪控股集团有限公司5亿元三年期中票101355006，票面利率6.06% 厦门海沧投资6亿元五年期中票101351019，票面利率6.9% 重庆能源投资集团10亿元五年期中票101361013，票面利率6.25% ============================================================================ 三、缴款： 唐山曹妃甸发展投资20亿元七年期固息债1380292，票面利率7.5% 宜兴科技工业园10亿元七年期固息债1380326，票面利率7.1% 财政部315.5亿元七年期固息国债130020，票面利率4.07% 财政部199.42亿元三年期固息储蓄国债131709，票面利率5% 财政部159.98亿元五年期固息储蓄国债131710，票面利率5.41% 株洲城发集团20亿元七年期固息债1380301，票面利率6.95% 葛洲坝 20亿元六个月期超短期融资券 中国联合网络通信公司100亿元六个月期超短融 南方工业集团17亿元九个月期超短融 第一创业证券7亿元三个月期短融 乐山电力 2亿元一年期短融 中升大连集团4亿元一年期短融 福建六建集团5亿元一年期短融 义马煤业集团10亿元一年期短融 珠海联邦制药6亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 长安汽车集团15亿元三年期中票1082188到期兑付，票面利率3.6% 华润股份15亿元六个月期超短期融资券011347002到期兑付，票面利率3.65% 广东大唐国际潮州发电4亿元一年期短融041254051到期兑付，票面利率4.99% 广西交通投资集团有限公司15亿元一年期短融041256033到期兑付，票面利率4.67% 小商品城 12亿元一年期短融041258061到期兑付，票面利率4.67% 江阴澄星实业集团5亿元一年期短融041258062到期兑付，票面利率4.99% 义马煤业集团20亿元一年期短融041259055到期兑付，票面利率4.67% 四川航空3亿元一年期短融041262039到期兑付，票面利率4.99% 南方电网50亿元三个月期超短融011307005到期兑付，票面利率4.25% 昆明交通投资有限公司15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080126付息，票面利率5.48% 杭州交通投资集团12亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080127付息，票面利率5.12% 深圳机场集团12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080128付息，票面利率4.2% 汉江水利水电公司3亿元五年期中票1082185付息，票面利率4.77% 国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110225付息，基本利差0.65% 国开行100亿元10年期固息债110226付息，票面利率4.44% 国开行8亿元10年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债110227付息，基本利差-0.35% 国开行200亿元三年期固息债110257付息，票面利率4.23% 华能集团20亿元五年期中票1182278付息，票面利率6.01% 海量集团6亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280334付息，票面利率6.5% 海量集团4亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280335付息，票面利率6.75% 娄底城建投集团13亿元六年期固息债1280336付息，票面利率7.28% 黄冈城市建设投资10亿元七年期固息债1280337付息，票面利率7.1% 青州宏源公有资产公司8亿元七年期固息债1280339付息，票面利率7.35% 青州宏源公有资产公司4亿元六年期固息债1280340付息，票面利率7.25% 小商品城 6亿元三年期中票1282403付息，票面利率5.02% 玖龙纸业太仓公司6亿元两年期中票1282404付息，票面利率5.49% 山东高速集团10亿元五年期中票1282405付息，票面利率4.91% 北京汽车集团15亿元七年期中票1282406付息，票面利率5.1% 山东临工工程机械3.7亿元三年期中票1282407付息，票面利率5.49% 沈阳焦煤股份有限公司8亿元五年期中票1282408付息，票面利率5.41% 武汉邮电科学研究院20亿元五年期中票1282409付息，票面利率5.41% 国开行150亿元50年期固息债1302204付息，票面利率5.18% 进出口行150亿元三年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130306付息，基本利差-0.2% 国开行100亿元20年期固息债010214付息，票面利率4.2% 南山集团10亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债0980142付息，票面利率6.5% 南山集团10亿元10年期投资人选择权(8+2)固息债0980143付息，票面利率7.5% 中钢股份20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080129付息，票面利率5.3% 福建投资开发集团10亿元五年期固息债1080130付息，票面利率4.45% 电广传媒 5亿元五年期中票1082186付息，票面利率4.98% 财政部293亿元五年期固息债110022付息，票面利率3.55% 财政部280亿元五年期固息国债100033付息，票面利率2.91% 宁德国资投资经营公司8亿元七年期固息债1080131付息，票面利率6.25% 上海华谊集团20亿元五年期发行人选择权(3+2)中票1082187付息，票面利率3.94% 安徽能源集团5亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082189付息，基本利差1.72% 中国央行200亿元三年期央行票据1101081付息，票面利率3.96% 兖矿集团20亿元三年期浮息中票(一年定存基准)1182279付息，基本利差2.20% 中材水泥5亿元五年期中票1182280付息，票面利率7% 云天化集团5亿元五年期中票1182281付息，票面利率6.75% 三一集团28亿元五年期中票1182282付息，票面利率6.75% 南京国资投资10亿元五年期中票1182283付息，票面利率6.75% 中国外运 5亿元三年期中票1182284付息，票面利率5.99% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院常务会议最新表示，当前经济回升的基础尚不稳固，实现经济持续健康发展的任务仍很繁重，要 以更大力度推进改革和结构调整，继续抓好已出台措施的落实。 --北京大学国家发展研究院教授、央行货币政策委员会委员宋国青指出，目前来看，宏观调控政策正在转变为 更加中性或中性略紧。财政资金的使用是一个很重要的因素，继续发力的可能性不大。四季度总需求环比增速可 能略有回落。 --最新公布的9月份银行结售汇顺差意外明显扩大，显示当月国际资金或加速流入境内。市场人士认为，美国未 于当月如期退出QE（量化宽松）令资金重新回流新兴市场，而人民币在历史高位上强势盘整，一推一拉之下造成 资金净流入水平上升。 --中国证监会最近批准上海证券交易所修订其交易规则，将调低大宗交易门槛，并将债券ETF、交易型货币基金 、黄金ETF等产品明确实行日内回转交易，即“T＋0”。 10/22公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 10/24公布10月汇丰制造业PMI初值 (9月51.2) 10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月12.8%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇/丁淑琴)