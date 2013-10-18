《中国报摘》--其他报纸重要消息10月18日

**上海证券报**

--据悉，中国银联和光大保德信基金联合推出“类余额宝”产品，预计将于今天正式推出。但与余额宝面向个人客户不同，银联此次与基金合作，面对的是企业客户。

--记者获悉，本周中国人民银行在广东调研互联网金融，除了鼓励创新，还关注行业快速发展中的潜在隐患，并拟探索搭建新型监管框架。

**证券时报**

--发改委网站消息称，成品油价格改革即将再次启动，预示着新一轮成品油价改大幕将再度拉开。

**21世纪经济报 道**

--权威人士透露，原中国人寿资产管理公司董事长缪建民、原中国财险 总裁王银成，分别被任命为国寿集团和人保集团的新总裁。

--工信部编制的国内婴幼儿奶粉行业重组方案目标显示，五年后，国内企业整合为50家左右，前10大国产品牌奶粉集中度超过80%。

**金融时报**

--中国出口信用保险公司最新数据显示，今年前三季度，中国信保承保金额达2,866.1亿美元，同比增长16.7%。截至三季度末，出口信用保险的出口覆盖率为14.6%。(完)