《中国报摘》--其他报纸重要消息10月18日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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**上海证券报**
--据悉，中国银联和光大保德信基金联合推出“类余额宝”产品，预计将于今天正式推出。但与余额宝面向个人客户不同，银联此次与基金合作，面对的是企业客户。
--记者获悉，本周中国人民银行在广东调研互联网金融，除了鼓励创新，还关注行业快速发展中的潜在隐患，并拟探索搭建新型监管框架。
**证券时报**
--发改委网站消息称，成品油价格改革即将再次启动，预示着新一轮成品油价改大幕将再度拉开。
**21世纪经济报 道**
--权威人士透露，原中国人寿资产管理公司董事长缪建民、原中国财险 总裁王银成，分别被任命为国寿集团和人保集团的新总裁。
--工信部编制的国内婴幼儿奶粉行业重组方案目标显示，五年后，国内企业整合为50家左右，前10大国产品牌奶粉集中度超过80%。
**金融时报**
--中国出口信用保险公司最新数据显示，今年前三季度，中国信保承保金额达2,866.1亿美元，同比增长16.7%。截至三季度末，出口信用保险的出口覆盖率为14.6%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。