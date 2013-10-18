中国货币市场：七及14天回购利率走升，下周开始缴税机构心态稍谨慎

路透上海10月18日 - 中国银行间市场周五资金供求大格局未变，但七及14天回购加权利率涨幅较上日有所放大，因下周开始集中上缴税款，机构心态稍显谨慎。

交易员称，除了缴税因素，下周央行的公开市场操作动向也值得密切关注。

华南一银行交易员表示，下周将是税款集中上缴期，资金市场“隔夜供给很充足，但心态还没有完全放松。”

另外，在本周四央行暂停逆回购操作后，下周是否会就此一直停下去，甚至会不会启动正回购等，都需要密切关注。

中国央行预警信贷扩张压力偏大的话音刚落，周四就果断在公开市场上暂停了近两个半月来滚动进行的逆回购操作，致本周转为净回笼。因央行吹风在前，市场并未感太大意外。

华北一银行交易员并认为，从今日开始，七天期品种即可跨月，因此除对下周的缴税仍有担心外，跨月因素也可能助推了七及14天回购利率的涨势。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9889 3.0255 -3.66

七天 3.4931 3.3644 +12.87

14天 3.6323 3.4016 +23.07

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.5250 2.9400 +58.50

七天 3.5800 3.1850 +39.50

14天 3.8900 3.7000 +19.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0200 3.0414 -2.14

七天 3.5000 3.3600 +14.00

14天 3.5800 3.3900 +19.00

Shibor

其中:隔夜 3.0010 3.0380 -3.70

七天 3.4850 3.3500 +13.50

三个月 4.6695 4.6681 +0.14