《美债周五展望》公债收益率跌至两个月最低，料FED短期不会缩减刺激

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 指标10年期公债收益率跌至8月来最低

* 空头回补扶助带动买盘

* 美联储买入31.52亿美元2021-2023年到期公债

路透纽约10月17日 - 美国公债收益率周四跌至逾两个月最低，此前美国国会达成协议，结束举债上限争端，并恢复政府运作，鼓励投资人将资金再投资，并预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)短期内不会缩减刺激措施。

美国政府原本预计在周四会耗尽16.7万亿美元的借款上限，令人担忧美国在未来几日可能将无法履约偿债。

“有些资金先前要等到债务上限问题解决后才会投入市场，所以一些资金进场。”Calvert Investments投资组合经理人Matthew Duch称。

“而且，美国政府关门的冲击以及经济数据可能不明朗令更多大型金融企业确信美联储在明年前不会缩减购债。”他表示，“美联储更难以从市场抽身。”

指标10年期公债 价格上涨21/32，收益率报2.59%，为8月12日来最低，周三尾盘报2.67%。上月美联储决定不缩减购债前，该收益率报3.00%。

空头回补扶助提振公债价格。

“一些投资人原本认为10年期公债收益率可能会升至3%，但随着公债价格升势将收益率拉低至2.60%，这迫使一些投资人回补空头。”Duch称。

美国公布的最近一周初请失业金人数降幅小于预期，也支撑公债价格。美国就业状况趋弱令美联储缩减购债的可能性降低。

费城联储10月制造业活动指数优于预期，一度令公债缩减涨幅，但很快就恢复了升势。

美国政府部分关门料已经对经济成长造成了损害，令美联储要推迟开始缩减购债。

多数市场人士原本预计美联储在9月会议上宣布缩减购债，目前许多人相信要等到明年。投资人现押注美联储在2015年4月前不会升息。

RBS Securities美国利率策略师John Briggs表示，美国公债出现“超卖性修正”的大门仍敞开。

“未来一个月至六周，中期公债引领的升势可能将10年期公债收益率至少带到2.45%，五年期公债收益率将降至1.28%。”他称。

周四，五年期公债收益率报1.33%。

Briggs建议，当10年期公债收益率降至2.75-2.80%区域时买入。

在隔夜海外市场有对美国公债的“坚实”买盘，亚洲和中长线投资人买家以及对冲基金买入“相当规模的中期公债。”ED&F Man Capital固定收益利率部门联席主管Thomas di Galoma表示。他还指出，有来自伦敦账户的“大规模买盘”，交易商和对冲基金有空头回补。

由于目前确保了短期美国债券的及时偿付，路透数据显示，11月14日到期的美国国库券 收益率尾盘报0.02%，较周三尾盘跌1个基点。

根据路透数据，美国隔夜附买回利率降至一周最低，仍报0.18%，跌约5个基点。

美联储周四买入31.52亿美元2021-2023年到期公债，周五将买入12.5-17.5亿美元2036-2043年到期公债。(完)

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