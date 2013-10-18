《香港报摘》--其他报纸重要消息10月18日

*明报：

--证监会发通告指出，近期热炒的协同通信 股权极度集中，有15名股东合计持有近两成股份，连同控股股东及两名董事的持股总量逾九成。

--建行亚洲推出专吸高薪一族的税贷优惠，最低借款额50万港元的实际年利率最低1.95厘，若同时开立理财户口，利息可再打九折。

*星岛日报：

--遭沽空机构Glaucus狙击而停牌的青蛙王子 召开分析员会议，公司称，正就Glaucus的报告拟定澄清声明，并计划回购股份以及增加派息比率。

--中国物流中心开发商毅德控股今天开始招股，该公司早前已引入11位基础投资者，其中包括中国华融、中保集团信托、中国泛海以及苏宁国际等等，认购总额达10.1亿港元。

*苹果日报：

--金管局总裁陈德霖率领香港银行公会访京团与中国人民银行官员会面后指出，央行正加紧审批内地银行到香港发行点心债的新额度。

--凯升国际 落实以每股10港元配售新股集资5.4亿港元，以应付于俄罗斯赌场投资，公司大股东兼非执行主席何猷龙预期，俄罗斯赌场项目回本不会多于五年。

*东方日报：

--豪宅新盘市场爆发大规模“退税”抢客战，会德丰 等西铁柯士甸站THE AUSTIN，昨突加速以吸引价首推116个单位，平均尺价22,871港元，开价较同区九龙站天玺最新一批单位平均尺价低逾30%，再加上一篮子买家折扣优惠，入场费仅约687万港元。

--正在香港取景的荷里活片王《变形金刚4》摄制组，昨晨在港岛东区一旧楼拍摄动作戏时，附近水电工程公司一对兄弟声称拍戏阻其生意，要收10万港元并骚扰拍摄，混乱间摄制队有人受伤，以及三名警员亦告受伤。

*文汇报：

--香港贸易发展局副总裁周启良表示，由于近年内地市场对葡萄酒需求庞大，预期今年至2017年香港的葡萄酒总销售额可以每年增长11%；另外内地市场的葡萄酒总销售则可年增17%。他认为香港是各国通往内地的门户，葡萄酒业的发展长远仍可持续上升。

--法国巴黎投资大中华区高级策略师罗念慈表示，预计地方债金额约13万亿至14万亿元人民币，风险可控，对内地银行影响不大。

*大公报：

--国泰航空 公布与港龙航空合并计算的9月客、货运量表现，受惠短期航线表现理想，期内客运量按年增长6%至237.9万人次，惟货运量则跌4.4%至12.8万吨。

（完）

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