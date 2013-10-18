国际油市：美国原油徘徊于逾三个月低位附近，观望中国数据

布兰特12月原油期货 上涨0.09美元，至每桶109.20美元，该期货本周已下跌近2%。

投资人正关注即将公布的多项中国数据，包括国内生产总值(GDP)和工业生产。

俄罗斯和北美正投资数以十亿计美元兴建油管和港口设施，以向亚洲供应能源，从而在这块全球成长最快速的能源市场取得更大的市占率。

美国能源资料协会(EIA)周四表示，将分别在周一和周二公布10月11日止当周原油库存报告和天然气库存报告。这些报告先前因美国政府关门而延后公布。

一西方资深外交人员警告称，尚未接近在伊朗核议题上取得外交突破，这可能降低对11月7-8日下一轮谈判可能达成协议的希望。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻