背景资料：美国劳工部宣布新的数据公布日期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透10月17日 - 美国劳工部周四宣布了一些经济数据的新公布日期，此前这些数据因美国政府部分关门而延期。
以下为劳工部负责公布数据的原定和现定公布日期。该部表示，还在考虑一些其他原定年底前应公布数据的公布日期。
公布数据 原定公布日期 现定公布日期
9月就业报告 10月4日 10月22日
9月进出口物价 10月10日 10月23日
8月职位空缺和劳工流动率 10月8日 10月24日
9月生产者物价指数 10月11日 10月29日
9月消费者物价指数 10月16日 10月30日
9月实质所得 10月16日 10月30日
10月就业报告 11月1日 11月8日
第三季雇佣成本指数 10月31日 11月19日
劳工部网站公布数据公布新日程：here (完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。