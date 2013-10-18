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市场报道 | 2013年 10月 18日 星期五 09:04 BJT

背景资料：美国劳工部宣布新的数据公布日期

路透10月17日 - 美国劳工部周四宣布了一些经济数据的新公布日期，此前这些数据因美国政府部分关门而延期。

以下为劳工部负责公布数据的原定和现定公布日期。该部表示，还在考虑一些其他原定年底前应公布数据的公布日期。

公布数据 原定公布日期 现定公布日期

9月就业报告 10月4日 10月22日

9月进出口物价 10月10日 10月23日

8月职位空缺和劳工流动率 10月8日 10月24日

9月生产者物价指数 10月11日 10月29日

9月消费者物价指数 10月16日 10月30日

9月实质所得 10月16日 10月30日

10月就业报告 11月1日 11月8日

第三季雇佣成本指数 10月31日 11月19日

劳工部网站公布数据公布新日程：here (完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
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