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债券 | 2013年 10月 18日 星期五 09:12 BJT

美国债市：10月16日止当周外国央行增持美国公债但减持机构债--FED

路透纽约10月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

* 截至10月16日止当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加286亿美元，至3.323兆(万亿)美元。

* 外国央行持有的美国公债当周增加297亿美元，至2.967兆美元。

* 外国央行持有的机构债当周减少18.7亿美元，至3,163.3亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选

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如欲查看美联储资产负债表，请点选

(link.reuters.com/cub62s)。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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