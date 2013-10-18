全球金属：汇丰调高铜价预估，但下修铝及镍价预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
汇丰表示，“长期来说，我们预计2016年后才会出现供应缺口，由于缺少新项目，届时新增供应将微不足道。”
汇丰将2013和2014年锌价预估分别下调2.9%和3.3%，至每吨1,918美元和2,080美元，主要因中国炼厂产量增加，且产能利用率低于正常水平。
**铂金和钯金**
该行将2013年铂金价格预估下调5%，至每盎司1,501美元，但将2014年价格预估维持在1,725美元。
汇丰将今年钯金价格预估下调2%，至每盎司730美元，但将明年价格预估维持在825美元。
“就铂金来说，我们认为强劲的基本面将导致其较黄金溢价上升，”汇丰分析师表示，“而钯金方面，我们看到金属市场中最大的需求缺口。”
**铁矿石**
汇丰表示，预计铁矿石供应将加速增长，但在2015年前不会受到供应过剩冲击。
该行将今年铁矿石价格预估从每吨123美元上调至134美元，但维持明年价格预估在115美元。
但汇丰将2015年铁矿石价格预估下调10美元，至每吨105美元。(完)
(编译 戴素萍/于春红; 审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。