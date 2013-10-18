全球金属：汇丰调高铜价预估，但下修铝及镍价预估

汇丰表示，“长期来说，我们预计2016年后才会出现供应缺口，由于缺少新项目，届时新增供应将微不足道。”

汇丰将2013和2014年锌价预估分别下调2.9%和3.3%，至每吨1,918美元和2,080美元，主要因中国炼厂产量增加，且产能利用率低于正常水平。

**铂金和钯金**

该行将2013年铂金价格预估下调5%，至每盎司1,501美元，但将2014年价格预估维持在1,725美元。

汇丰将今年钯金价格预估下调2%，至每盎司730美元，但将明年价格预估维持在825美元。

“就铂金来说，我们认为强劲的基本面将导致其较黄金溢价上升，”汇丰分析师表示，“而钯金方面，我们看到金属市场中最大的需求缺口。”

**铁矿石**

汇丰表示，预计铁矿石供应将加速增长，但在2015年前不会受到供应过剩冲击。

该行将今年铁矿石价格预估从每吨123美元上调至134美元，但维持明年价格预估在115美元。

但汇丰将2015年铁矿石价格预估下调10美元，至每吨105美元。(完)