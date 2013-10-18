港报财经评论：细股当炒为中美现象--信报10月18日

细股当炒为中美现象/ 习广思

美国两党达成协议，政府部门重新运作。却其实，两党达成的协议，不过是把债务上限推延至明年2月7日，到时财政部将行使非常措施，进一步延长债务上限多一至两个月。两党之争没完没了，债务上限问题其实没有解决，5个月后，市场将再次面对债务上限困扰，政客这套边缘博弈闹剧将重演。金融市场方面，恒指先升后跌，金价升，美债涨，投资者藉好消息出货，投资者未有对债务上限、政府停顿等问题感到惊慌，而且上周股市率先反弹，好消息一早反映出来，好消息落实后，股市不升反跌。事实上，债务谈判已非市场焦点，今日中国将公布第三季GDP，估计没有惊喜，国务院总理李克强上周透露前三季GDP增长或超过7.5%，目前经济维稳已非常明显，倒是10月底联储局议息，或将为市场带来另一个刺激，毕竟10月底退市机会偏低，依然利好股市表现。

恒指调整维持近一个月，指数持续横行，主要由各类蓝筹轮流支撑，但成交额稳守在500亿至600亿港元水平，意味大市欠缺新买家入场，仅有的资金轮流在板块中，或藉消息挟仓，或藉概念推高，但殊途同归，就是投机炒作。指数呆滞，资金炒作，看似乱炒的市况下，投资者可留意到的是，强势股续强，弱势股炒落后急升。踏入10月，每日股价见一年新高的股份数目，周二有77只，周三有55只，主要集中在科网、濠赌、新能源板块。然而，落后股亦有捧场客，新一期环渤海动力煤价格指数首次扭跌回升，一年来首次，刺激煤炭股急涨，板块调整一个月后反弹，神华 成交额多达11亿港元。新股亦有捧场客，辉山乳业 录得成交额7.57亿港元，有潜力成为下一只基金股。

公司融资活动不少，旭辉 向基金配股，北控水务 、凯升 均准备配股抽水，海通证券 准备发美元债。中国内地创业板由10月10日至今调整7.5%，多类股份跌停板，市场又出现泡沫爆破的说法。世上没有只升不跌的股份，眼前细价股、概念股的炒作终有一日会完结，但却不会那么快结束。今年以来细价股、概念股的炒作并不只是A股独有现象，港股由年初至今，这类炒作一直持续，特别是当指数呆滞的时候，市场不少资金极速涌入某些有概念、有消息的中小型股，炒完即散，做到速食效果。(B03)

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圆汇再陷上落市/ 苏子

美国的债务危机于10月17日期限前获得解决，但由于市场早已认定美国的债务问题最终不会出事，故不少投资者早前已在市场信心最为恶劣时偷步低买美元；因此，当危机真的获得解决的好消息出现后，令美元出现不升反跌的相反走势，昨天欧洲入市后，美汇指数更跌破80心理关口，一度低见79.86水平才能回稳过来。昨天欧罗兑日圆交叉盘并没有太大变化，汇市主要因为美元下跌，令日圆及欧罗双双上升。原先预期，美元兑日圆应可在突破100天SMA阻力后进一步突破上月27日的99.04高位，并令日圆整体走势全面转弱，至于美元兑其他主要货币则再度转弱，即美元将呈个别发展的局面。

不过，昨晨美元兑日圆乏力一举突破上月27日的99.04高位，当触及99水平后便迅即掉头回落，到昨天欧洲市早段，更在跌破98.5的重要即市支持位后触发大量即市止蚀沽盘入市，使汇价迅即跌至98支持关口以下，暂时最低曾见97.78。由于昨天美汇指数所造的低位与200周SMA关键支持相若，故相信稍后美元进一步急跌的可能性并不高。一旦美汇指数再次在200周SMA支持附近获得承接，预料美元兑日圆将可扭转昨天的弱势，并继续以上落市的形式运行。近期欧罗兑美元主要在8月20日的1.3452以上呈现高位反覆争持的格局，昨天美国入市前夕，欧罗兑美元曾高见1.365水平，略为突破本月3日的1.3646高位。目前市场正注视汇价有否动力挑战今年的1.3711高位。

如果昨晚欧罗兑美元未见进一步走高及高收，将确认昨天的破位是由止蚀买盘推动，市场并无新的诱因促使汇价以单边市形式继续走高！若真的出现此情况，稍后欧罗兑美元将如美元兑日圆般继续以上落市形式运行，投资者可以采取趁低买入美元，建立欧罗及日圆短仓的中线策略。稍后欧罗兑美元若乏力创出今年新高，将跌至8月20日的1.3452高位以下。(B10)