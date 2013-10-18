港报财经评论：焦点回归中国三因素--经济日报10月18日

焦点回归中国三因素/ 林瑞芬

黑天鹅没飞出，债限问题暂解决，华府又重开。港股暂避开债务炸弹，但市况呈反高潮而跌，未来焦点重回国策及A股，与龙共舞。债限松口气后，恒指昨日大部分时间只微涨，但临近尾市跌幅扩大，收报23,094，跌0.57%；期指更跌1.07%至22,961，低水133.88点，不进则退！早前以为拨乱反正成催化的激情场面没出现，或许之前港股真不够乱，高企50天线，又何来拨乱？说实在，昨日虽出现反高潮跌市，成交额只有567亿港元，好淡仍限于玩点数搏击，你推我一下，我推你一下，上阻于23,500，下守于22,600，争持依然，跌市该是有限度回吐。技术上，固之然要看，恒指未能突破23,500而回，又要看紧50天平均线之支持力度。后市恒指23,500仍为关键指路明灯，阻力一破明灯一点，自不然有答案，有效突破论反覆上望挑战初步目标25,000。当前面对大户刻意制造反高潮，途中制造混乱，就要考验一下信心。

美债限问题暂搁下后，与龙共舞，11月前，三点注意：地方债的审计报告、三中全会的决策以及国企红筹季度业绩，均具决定性的指引。渣打报告认为，地方债规模可能高达24万亿港元，为2010年的两倍以上，若真如此，对A股是压力，但话明是估，又未必估得准，投资者就勿太悲观。至于三中全会，关系中、长期经济增长台阶的决策如土改、税改、金改等会较为关注，若落实，利好也只是短暂藉口，相关决策是中、长期才可望显现在上市公司的盈利帐。讲实际，就一定看公司将公布的季度业绩表现，且看长城汽车 数月来公布的产销数据预示三季度季绩又佳，逐级抽升更为实在。

中国建筑 上周亦公布截至今年9月底止首九月，累计新签合约额406.2亿港元，同比增长20.64%，相当于完成2013年全年新目标的94.47%。结果，于周内一举突破12.5港元阻力，中国建筑昨收13.18港元。摩通认为该行之前评估中国建筑2014财年新合约价值480亿港元稍低，已因应最近公布的合约数上调至550亿港元，顺势上调2014财年营收及盈利预测，目标价由17.5港元上调至19港元。(B04)

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监管转放松，内银有前景/ 余少文

中国内地股市先升后跌，累及国企指数五连阴。至于指数比重最大的内银股，预期第三季盈利增长回到10%以上，加上政策略向银行业倾斜，或可改善内银股盈利前景。虽然美股急升带动中港股市昨日早段造好，可惜A股午后逆转，国企指数亦倒跌收场，全日跌61点或0.6%，收报10,568点，成交额回升至112亿港元，不足50%主板H股逆市升。红筹指数跌20点或0.5%，收报4,525点，成交额37亿港元。国指高开低收又现阴烛，已经连续五日出现阴烛，由于高开低收反映沽压大。早前曾出现十连阴走势，今次继续在牛熊分界线上落兼再出现五连阴，又要担心后市。当然，过去至今都指出，国指后向始终要看比重最大的内银股，因为牵一发动全身，市场也关注内银股第三季业绩。

按彭博预测数字来看，九行中除了交通银行 和民生银行 第三季盈利增长不足10%外，其他七行都有10%以上增长，最赚钱当然是工商银行 ，料第三季赚688亿元人民币，首三季赚2,071亿元人民币，其后是建、农、中等三行；至于获母公司增持的中信银行 录得20%或以上增长。内银股首三季盈利增长料可达10%以上，较预期内银股今年只有单位数增长为佳，似乎内银股第三季业绩有望好过预期，或是内银股近日持续在高位横行的原因之一。

于中国过去一直打压内银股，如推动利率市场化，预期内银股净息差会持续收窄，是担心内银股前景原因之一，但银监会上周推出《商业银行流动性风险管理办法(试行)》，当中提及放松对流动性指标监管。如将流动性覆盖率等于合格优质流动性资产除以未来30天现金净流出量，当中扩大合格优质流动性资产定义，如纳入BBB-至A+的公司的债券，并减少未来30天现金净流出量定义，如下调非业务关系存款、与央行进行的担保融资的流出率等，变相放松相关监管。(B05)