港报社评：梁振英启动政改五部曲，林郑月娥解答普选考卷--明报10月18日

特首梁振英昨日宣布成立“政改谘询专责小组”，准备发表谘询文件的工作。期望专责小组做好公衆参与，在错综复杂中整理出为港人、中央接受的普选。

专责小组由政务司长林郑月娥领导，梁振英和她昨日谈到政改条件的提法，有些不同。梁说“必须严格按照《基本法》的规定，以及全国人大常委会的相关解释和决定”；她说“要依循着《基本法》和全国人大常委会的相关决定和解释来进行”。两人表述，两者均表示，符合“解释”都是特首普选的必要条件。

梁振英“相关解释和决定”，可能指与全国人大常委会有关的不同事宜，即《解释》和《决定》，而梁振英和林郑月娥所说“解释”，如政制及内地事务局说的“是指2004年人大释法，确立政改要五部曲，中央有宪制角色”，则语意清楚。至于林郑月娥所说“相关决定和解释”，则存在歧义。

《决定》既是指2007年全国人大常委会就特首选举的决定，则“相关决定和解释”就或涉对《决定》的解释。乔晓阳在深圳讲话，不少内容在解释2007年12月的《决定》，引述《基本法》和他讲过的话，主旨在关于特首选举提名，除提名的民主程序和提名多少候选人尚待解决外，其他都已解决。港人仍在思索普选特首应该如何提名之时，原来大部分问题都解决了？乔老爷的“雄辩滔滔”，港人实在搭不上话。

30多年证明，中央与主流港人就香港民主进程，有明显落差。港人只是期望普及而平等的选举，期望林郑月娥等人在强调“条件说”的同时，在调和主流港人与中央的矛盾多做工夫，然后呈现出来。(A04)