金属期市：伦铜守在7,200美元上方，等待中国数据

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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中国将公布一批数据，其中包括国内生产总值(GDP)和工业增加值。路透调查中受访分析师预期，中国第三季经济料同比成长7.8%，速度高于前一季的7.5%，因国内外需求增强，提振制造业产出和零售销售。
全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL) 表示，其削减生产的做法帮助降低了成本，在铝价疲弱之际，公司可能进一步削减费用。
分析师认为，印尼明年可能禁止镍矿石出口，再加上减产因素，或提振镍价上涨20%，脱离多年低位。镍是今年表现最差的基本金属。
中国9月铜进口较8月跳升18%至18个月高位，因最终用户补充库存。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/郑茵 审校 李爽/王兴亚)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。