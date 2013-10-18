金属期市：伦铜守在7,200美元上方，等待中国数据

中国将公布一批数据，其中包括国内生产总值(GDP)和工业增加值。路透调查中受访分析师预期，中国第三季经济料同比成长7.8%，速度高于前一季的7.5%，因国内外需求增强，提振制造业产出和零售销售。

全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL) 表示，其削减生产的做法帮助降低了成本，在铝价疲弱之际，公司可能进一步削减费用。

分析师认为，印尼明年可能禁止镍矿石出口，再加上减产因素，或提振镍价上涨20%，脱离多年低位。镍是今年表现最差的基本金属。

中国9月铜进口较8月跳升18%至18个月高位，因最终用户补充库存。(完)

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