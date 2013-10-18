港报社评：落实普选，莫绕公民提名空转--星岛日报10月18日

行政长官梁振英宣布，年底正式启动下届立法会和特首选举制度的公众谘询。社会上早已就普选特首的提名机制闹得沸沸扬扬，关键在于机制会否封杀泛民主派政治人物出选特首。

人大常委法律委员会主任乔晓阳，早已表明中央的底线，是不会接受与中央对抗的人出任特首。过去选委会选出的特首，泛民就算出线，都只有陪跑份儿。泛民忧虑日后连陪跑的机会都没有。

因此，官方未正式展开谘询，泛民阵营中人已经发动民意反对“筛选”，企图突破提名委员会的框框，当中最受争议的是提出公民提名。不过，任何绕过提名委员会的提名方式，中央都视为不符合《基本法》，不容许“非法”选出特首。如果泛民硬要公民提名，政制发展谈不出一个中央和泛民都可以接受的方案，将是最坏的结局。不止在于到时占中行动可能产生的短期混乱和政治震荡，更在于加剧社会两极化。

一些比较务实的泛民人士，视公民抗命为谈判叫价策略，不过，要慎防开天索价去得太尽，最后回不转头下不了台。近日无论在建制还是泛民阵营，都出现一些比较务实的方案。但与刚过去的一届特首和立法会选举比较，今次由启动正式谘询到选举日，时间短了两年。政制发展谘询要待有了结果，由行政长官向人大常委会提交报告，才算启动“五部曲”的第一部。

在如此紧逼的时间内，社会与其环绕着公民提名空转，不如花更多时间务实讨论，就特首选举的门槛，设计出一套可行又公平、能够得到中央和市民广泛接受的提名和选举机制。(A06)