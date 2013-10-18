《全球重要经济事件一览表》--10月18日-10月25日

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10月18日(五)

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在金融管理协会国际年度午餐会，就当前经济状况以及货币政策发表讲话(1800)。

华盛顿--纽约联储总裁杜德利发表题为“解决方案不是灵丹妙药”的讲话(1940)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛发表演讲(1700)。

华盛顿--里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话(1200)。

波士顿--美联储理事史坦就“解决金融失衡的途径”发表讲话(2030)

维也纳--欧央行管委会委员诺沃特尼在企业展会上发表讲话。

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲英国商会午餐会发表讲话(0100)

东京--日本央行总裁黑田东彦在信托联盟年会上发表演讲(0635)

东京--日本央行副总裁岩田规久男在中央大学经济研究中心成立50周年研讨会上发表讲话(0600)

10月19日(六)

芬兰拉彭兰塔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩将在企业家精神研讨会上发表讲话(1500)

10月21日(一)

东京--日本央行召开分支机构经理季度会议，公布地区经济报告。日本央行总裁黑田东彦将发表讲话。

马德里--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)就“西班牙在欧洲和世界的未来”主题进行圆桌讨论。西班牙央行总裁林德将发表讲话。

巴黎--欧洲央行执委科尔在欧洲央行及法国央行主办的支付会议发表演讲(0500)。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼和拉脱维亚央行总裁Iimars Rimsevics发表演讲(0930)。

哥本哈根--全球绿色增长论坛在丹麦举行(至10月22日)。

10月22日(二)

伦敦--英国央行副总裁宾恩在商业经济学家协会年会上致词(0810)。

卢布尔雅那--斯洛文尼亚央行总裁Bostjan Jazbec在一次商业会议上就斯洛文尼亚银行业问题发表讲话(1430)。

10月23日(三)

哥本哈根--哥本哈根气候融资会议(Copenhagen Climate Finance Meeting)。非洲开发银行总裁Donald Kaberuka及丹麦央行总裁Per Callesen将出席。

渥太华--加拿大央行公布货币政策报告并宣布利率决定。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至10月24日)。

10月24日(四)

伦敦--英国央行货币政策委员会委员威尔和前新西兰央行董事局主席Arthur Grimes参与外汇制度的专题讨论(1730)。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决议。

奥斯陆--挪威央行政策制定执委会召开议息会议。

10月25日(五)

米兰--欧洲央行执委亚斯穆森在博科尼大学接受颁奖。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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