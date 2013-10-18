港报社评：美国两党政治混战，损美元本位制根基--信报10月18日

美国参众两院在债务上限触顶“死线”前一刻，暂时化解了财政与债务违约危机，但预料将拖低四季度经济增长的速度，影响美国联储局退市的步伐；同时，两党就削减赤字和财政支出的争拗“长期化”。

按照参众两院所通过的议案，议案指示参众两院组建一个预算委员会，就政府长期预算展开商谈，最迟今年12月要达成协议，意味新一轮争拗的酝酿开始。

今次两党争拗，导致政府局部停运，共和党被视为主要“罪魁祸首”。今次共和党在这回恶斗中未获寸土，反映在削赤减支问题上的主张，共和党大失人心。这也暗含以削减支出手段改善赤字，较透过增税减少赤字更难得到公众广泛支持。国基会过去的一项实证研究， 减少支出是长期削减赤字最有效方法。若共和党的减支主张进一步受挫，美国透过减少开支改善财赤的机会，无疑打上折扣。

前美国财长萨默斯日前提出，美国应通过刺激经济，才是治病之道。但两党角力，令经济结构性改革受到一定掣肘。标普估计，今次政争令第四季国内生产总值减少240亿美元；联储局退市的步伐势必更为审慎。中长期而言，美国债务上限争拗对全球经济的溢出负面影响，进一步令美元本位制的稳定性和合理性受到质疑。

自金融海啸后，人民银行行长周小川提出，建立一种与国家脱鈎并且能够长期维持稳定的国际货币，以取代美元作为主要世界货币的角色，日前中国官方媒体提出，“美国财政失灵证明应有一个‘去美国化’的世界”，折射出美国财赤和债务的困局，长期而言将逐步损害美元本位制的根基。(A02)