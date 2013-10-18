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货币新闻 | 2013年 10月 18日 星期五 09:58 BJT

芝加哥期市：美国小麦期货连续第二日上涨，大豆期货接近一周高点

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 689.50 3.50 +0.51% 669.44 59

CBOT玉米 443.25 0.25 +0.06% 450.59 49

CBOT大豆 1293.50 0.25 +0.02% 1314.41 52

CBOT稻米 $15.45 -$0.01 -0.03% $15.31 65

美国原油 $100.75 $0.08 +0.08% $104.13 37

汇率

欧元/美元 $1.366 $0.014

美元/澳元 0.962 0.010

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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