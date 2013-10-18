美国个股：业绩下滑引发IBM成长型市场部门人事调整；券商下调股价目标

但他也承认，约有一半的降幅是由“执行”问题造成，并指出任命Leo是为了解决“领导差异”。

IBM股价周四触及172.57美元的两年低位后，在纽交所终场收低6.4%，报174.83美元。这是该股自4月19日以来的最大单日跌幅，4月19日的下跌也是由营收逊于预期所引发。

IBM重申了全年的获利展望，但分析师质疑该公司将未完成服务项目转化为营收的能力。IBM的营收已连跌六个季度。