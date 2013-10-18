版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 10:12 BJT

美国个股：业绩下滑引发IBM成长型市场部门人事调整；券商下调股价目标

但他也承认，约有一半的降幅是由“执行”问题造成，并指出任命Leo是为了解决“领导差异”。

IBM股价周四触及172.57美元的两年低位后，在纽交所终场收低6.4%，报174.83美元。这是该股自4月19日以来的最大单日跌幅，4月19日的下跌也是由营收逊于预期所引发。

IBM重申了全年的获利展望，但分析师质疑该公司将未完成服务项目转化为营收的能力。IBM的营收已连跌六个季度。

摩根大通分析师在报告中称，“软件一直是IBM的增长引擎，也是投资者持有该股的关键原因之一。但现在看来这个引擎可能已经熄火，无法再跑赢整个软件市场。”(完) (编译 隋芬; 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐