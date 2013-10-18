美国个股：业绩下滑引发IBM成长型市场部门人事调整；券商下调股价目标

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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但他也承认，约有一半的降幅是由“执行”问题造成，并指出任命Leo是为了解决“领导差异”。
IBM股价周四触及172.57美元的两年低位后，在纽交所终场收低6.4%，报174.83美元。这是该股自4月19日以来的最大单日跌幅，4月19日的下跌也是由营收逊于预期所引发。
IBM重申了全年的获利展望，但分析师质疑该公司将未完成服务项目转化为营收的能力。IBM的营收已连跌六个季度。
摩根大通分析师在报告中称，“软件一直是IBM的增长引擎，也是投资者持有该股的关键原因之一。但现在看来这个引擎可能已经熄火，无法再跑赢整个软件市场。”(完) (编译 隋芬; 审校 石冠兰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。