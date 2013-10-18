企业并购：联想收购黑莓将面临监管阻碍--消息人士

**联想有意收购**

总部位于安大略省滑铁卢的黑莓在推出第一款呼机时实际上就发明了移动电邮，但最近几年该公司迅速丢失市场份额。

最新公布的业绩突显出，被公司寄予厚望的新产品销售令人失望。本来黑莓希望新产品的推出能从苹果 的iPhone和许多搭载谷歌安卓系统的移动设备手中夺回一些市场份额。

联想高管不止在一个场合中表现出对全部或部分收购黑莓的兴趣，因这将有助于提升联想自己的智能手机业务。

在今年稍早的世界经济论坛上，联想首席财务官(CFO)黄伟明在接受彭博采访时表示，该公司将考虑收购黑莓。

当时联想对这番讲话给予淡化处理，称这只是黄伟明在全面阐述联想的并购策略。

联想发言人拒绝评论有关其收购意向重现的消息。黑莓表示，公司正在仔细评估其它选项，在批准交易或结束评估之前不打算进一步披露进展。

华尔街日报称，联想目前有意整体收购黑莓，包括状况不佳的硬件部门，以及侧重安全的服务部门以及一批难以估值的专利。(完)