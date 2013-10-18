港报社评：理性务实讨论，依法落实普选--文汇报10月18日

行政长官梁振英昨日出席立法会答问大会，正式宣布即时成立由政务司司长林郑月娥领导的“政改谘询专责小组”，争取在今年年底左右发表谘询文件，正式启动修改2017年行政长官和2016年立法会产生办法的公众谘询。当局在前一段时间已经做了大量的前期准备工作，为政改谘询打下基础。现在最大的问题是社会上对政改的意见分歧极大，能否成功落实特首普选，关键在于各方能否以理性务实的态度，寻求共识方案。

过去本港的政改谘询工作，都是由政务司司长领导。2004年首次政改谘询由时任政务司司长的曾荫权负责，2009年第二次政改谘询，则由时任政务司司长的唐英年担任小组主席。由政务司司长主理政改谘询是特区政府的惯例。从已经开展的讨论来看，社会上对特首普选以及修改立法会选举办法的意见分歧，想法众多。政改谘询专责小组需要努力工作，在社会各界的配合下，收集各方意见，争取在今年年底左右发表谘询文件。

有人说，年底启动政改谘询，时间太迟。其实，现时距离2016、2017年还有不少时间。要成功落实普选，关键不在于时间不够，而在于社会能否以理性务实的态度。国家主席习近平日前强调，香港政改必须符合基本法及人大常委会的有关规定，明确表达了中央坚持依法落实香港普选的原则立场。全国人大法律委员会主任委员乔晓阳今年3月论及香港普选问题时，也提出了特首普选的两个前提：一是符合基本法和人大决定；二是不允许与中央对抗的人担任特首。因此，现时的政改谘询应注重在这两个前提上凝聚社会共识。(A04)