日本股市：几近持平但本周有望收高，投资者评估美国政府停摆的影响

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京10月18日 - 日本股市日经指数周五早盘几近持平，投资者等待今日上午公布的中国数据，同时也在仔细考虑美国政府停摆的影响。
日经指数 几近持平于14,588.65点，距离上日触及的三周高位14,664.22不远。该指数周四连续第七天上扬，为七个半月以来最长连涨时间。
本周以来日经指数上涨1.3%，有望连续第二周收高。
“现在说会对信心产生什么长期影响，还为时过早，”瑞士信贷一位主管Stefan Worrall谈及美国举债上限之争时说。
“毫无疑问美国政府关停会对数据产生影响，但影响有多大，时间会多长？由于人们无法作出明确判断...因此对于宏观基本面的评估仍然非常困难。”
东证股价指数 上涨0.1%报1,207.33点，市况相对清淡，成交量仅为过去90个交易日全日平均成交量的28.5%。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。