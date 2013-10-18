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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 10:11 BJT

日本股市：几近持平但本周有望收高，投资者评估美国政府停摆的影响

路透东京10月18日 - 日本股市日经指数周五早盘几近持平，投资者等待今日上午公布的中国数据，同时也在仔细考虑美国政府停摆的影响。

日经指数 几近持平于14,588.65点，距离上日触及的三周高位14,664.22不远。该指数周四连续第七天上扬，为七个半月以来最长连涨时间。

本周以来日经指数上涨1.3%，有望连续第二周收高。

“现在说会对信心产生什么长期影响，还为时过早，”瑞士信贷一位主管Stefan Worrall谈及美国举债上限之争时说。

“毫无疑问美国政府关停会对数据产生影响，但影响有多大，时间会多长？由于人们无法作出明确判断...因此对于宏观基本面的评估仍然非常困难。”

东证股价指数 上涨0.1%报1,207.33点，市况相对清淡，成交量仅为过去90个交易日全日平均成交量的28.5%。(完)
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