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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 10:07 BJT

****《港报快速浏览》--10月18日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：落实普选，莫绕公民提名空转--星岛日报                              
 港报社评：美国两党政治混战，损美元本位制根基--信报                          
 港报社评：美政争三月又三月，拖累经济--经济日报                              
 港报社评：理性务实讨论，依法落实普选--文汇报                                
 港报社评：梁振英启动政改五部曲，林郑月娥解答普选考卷--明报                  
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：细股当炒为中美现象--信报                                      
 港报财经评论：焦点回归中国三因素--经济日报                                  
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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