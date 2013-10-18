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货币新闻 | 2013年 10月 18日 星期五 10:34 BJT

澳洲央行：总裁史蒂文斯称全球金融改革前路艰辛

史蒂文斯表示，为了实现这一点，监管议题的讨论范围必须有限度。

“这是要确保我们把有限的精力和资源放在最为重要的问题上，并且让行业也是如此。”

史蒂文斯没有提及国内货币政策，但他将在演讲后接受提问。(完) (编译 王冠中/郑茵/石冠兰 审校/隋芬/李婷仪)
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