中国票据市场：转贴利率本周先跌后稳，资金若转紧下行空间受抑

路透上海10月18日 - 本周初过于宽裕的流动性，推动中国票据市场转贴利率先续下跌，不过随着央行公开市场暂停逆回购，以及集中缴税期将至，后半段则趋于平稳。

交易员表示，因目前消化票据占用规模渠道较多，信贷规模因素对票据影响越来越弱，若下周开始的集中缴税导致市场流动性转紧，票据转贴价格再下探空间受抑，甚至有可能因此走升。

华南一银行交易员称，本周转贴价格先跌后稳，“现在票据价格主要跟资金有关，(因为)信贷规模有很多的渠道可以消化。”

在本周央行公开市场暂停逆回购后，下周又面临着集中缴税。对此，她表示，资金面若转紧，转贴价格再下跌空间受抑，甚至会有可能上涨。

中国央行预警信贷扩张压力偏大的话音刚落，周四就果断在公开市场上暂停了近两个半月来滚动进行的逆回购操作，致本周转为净回笼。因央行吹风在前，市场并未感太大意外。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 6.2620/6.0665 6.3460/6.1781 6.8204/6.5815

上周五 6.3150/6.1426 6.4225/6.2626 6.9076/6.7418

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变动 -5.30bp/-7.61bp -7.65bp/-8.45bp -8.72bp/-16.03bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.9931%，较上周一(9月30日)的6.1129%走低。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。