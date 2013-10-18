台湾汇市：台币/美元早盘实质交投略升，留心韩元短线涨多拉回

路透台北10月18日 - 台币兑美元 周五早盘实质交投微偏强。市场预期美国财政争端将损及经济成长，可能让美联储年底前都不会缩减刺激措施，此令国际美元偏弱，惟台币受韩国当局对海外投机客口头警示，以及本地公股银行买汇等因素影响，早盘交投未脱昨日区间，观望气氛偏浓。

汇银人士指出，外资一早仍持续汇入，不过本地美元买盘将台币升值力道化解大半。出口商也在29.400附近等待抛汇，使得台币陷于升也升不上去、贬也贬不了的僵局。

今日盘初台币兑美元主要交投在29.370-29.397。上交易日则落在29.380-29.404。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日缩小，当地时间10:21，美元/台币指标一个月期 报价约在29.311/324间，上日收盘在29.265。

本地时间10:21时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升5.5分报29.396。

交易员观察市场最新动态：

* 台股试图站稳8,400点关卡并蓄势向8,439两年新高挑战，外资仍是买股最大推手。

* 韩国当局已口头警示投机客，且因韩元短线升值幅度大，短线或有拉回修正可能。

* 央行将台币控制在相对稳定区间，要升破29.30或贬向29.50价位机率都不大。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.36-29.40

最新相关报导链接：

* 《美债周五展望》公债收益率跌至两个月最低，料FED短期不会缩减刺激

* 路透调查：财政政策争端损及美国经济成长，第四季GDP环比年率料为2.3%

* 《全球汇市》美元徘徊八个月低点附近，关注政府关门对经济的冲击