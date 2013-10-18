《焦点》AMD第三季业绩优于预期，但PC芯片营收下降

路透旧金山10月17日 - 芯片制造商超微半导体(AMD) 周四公布个人电脑芯片营收下降6%，打击了外界对其游戏机业务快速增长将弥补这一缺陷的希望，该股在周四美股盘后交易中下跌7%。

AMD周四公布的第三季业绩优于分析师预期，因该公司受益于向索尼 PlayStation 4及微软 Xbox One等新游戏机提供处理器。这两款游戏机将于11月上市。

但随着该公司的核心PC业务持续萎缩，投资者此前预计AMD从游戏机业务中获得的提振更大。过去一周该公司股价累计涨12%，但在周四盘后交易中跌逾7%，至3.81美元。

AMD在PC芯片领域长期以来与规模较大的对手英特尔 展开竞争，但由于消费者购买的笔记本和桌上型电脑越来越少，AMD正在寻找新市场。

AMD股价上涨是因市场预期，其为即将上市的两款游戏机半定制的芯片，将弥补PC处理器销售放缓的困局，并带动公司重新录得获利。

“业绩虽优于预期，但我认为买方预测比这仍高一点，”Bernstein分析师Stacy Rasgon称。

AMD包括PC处理器在内的计算解决方案业务第三季营收较前季下降6%，而同期内英特尔PC处理器营收增长3.5%。

英特尔将为PC和平板电脑推出名为Haswell和Bay Trail的新芯片。一些平板电脑正在与AMD侧重的低价笔记本电脑展开竞争。

“(AMD)可能被英特尔抢走了市场份额，”Stifel Nicolaus分析师Kevin Cassidy称，“这令人意外，英特尔的Bay Trail和Haswell芯片较AMD芯片处于优势。”

目前尚不清楚两款新游戏机在11月推出后的几个月销量如何，也不知道游戏机芯片将为AMD带来多少利润。

一些分析师称，微软和索尼可能将拼命向消费者推销各自的游戏机，目前消费者更喜欢在平板电脑上玩游戏。而其他分析师则表示，市场内有大量积压需求，翘首以盼数年来首次推出的新款游戏机。

AMD公布，第三季净利为4,800万美元，合每股盈余(EPS)0.06美元，上年同期为净亏损1.57亿美元，合每股亏损0.21美元。

基于非公认会计原则，EPS为0.04美元，预期为0.02美元。

营收从去年第三季的12.7亿美元上升至14.6亿美元。汤森路透I/B/E/S调查的分析师平均预计，营收为14.16亿美元。