《焦点》AMD第三季业绩优于预期，但PC芯片营收下降

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透旧金山10月17日 - 芯片制造商超微半导体(AMD) 周四公布个人电脑芯片营收下降6%，打击了外界对其游戏机业务快速增长将弥补这一缺陷的希望，该股在周四美股盘后交易中下跌7%。
AMD周四公布的第三季业绩优于分析师预期，因该公司受益于向索尼 PlayStation 4及微软 Xbox One等新游戏机提供处理器。这两款游戏机将于11月上市。
但随着该公司的核心PC业务持续萎缩，投资者此前预计AMD从游戏机业务中获得的提振更大。过去一周该公司股价累计涨12%，但在周四盘后交易中跌逾7%，至3.81美元。
AMD在PC芯片领域长期以来与规模较大的对手英特尔 展开竞争，但由于消费者购买的笔记本和桌上型电脑越来越少，AMD正在寻找新市场。
AMD股价上涨是因市场预期，其为即将上市的两款游戏机半定制的芯片，将弥补PC处理器销售放缓的困局，并带动公司重新录得获利。
“业绩虽优于预期，但我认为买方预测比这仍高一点，”Bernstein分析师Stacy Rasgon称。
AMD包括PC处理器在内的计算解决方案业务第三季营收较前季下降6%，而同期内英特尔PC处理器营收增长3.5%。
英特尔将为PC和平板电脑推出名为Haswell和Bay Trail的新芯片。一些平板电脑正在与AMD侧重的低价笔记本电脑展开竞争。
“(AMD)可能被英特尔抢走了市场份额，”Stifel Nicolaus分析师Kevin Cassidy称，“这令人意外，英特尔的Bay Trail和Haswell芯片较AMD芯片处于优势。”
目前尚不清楚两款新游戏机在11月推出后的几个月销量如何，也不知道游戏机芯片将为AMD带来多少利润。
一些分析师称，微软和索尼可能将拼命向消费者推销各自的游戏机，目前消费者更喜欢在平板电脑上玩游戏。而其他分析师则表示，市场内有大量积压需求，翘首以盼数年来首次推出的新款游戏机。
AMD公布，第三季净利为4,800万美元，合每股盈余(EPS)0.06美元，上年同期为净亏损1.57亿美元，合每股亏损0.21美元。
基于非公认会计原则，EPS为0.04美元，预期为0.02美元。
营收从去年第三季的12.7亿美元上升至14.6亿美元。汤森路透I/B/E/S调查的分析师平均预计，营收为14.16亿美元。
AMD称第四季营收将较第三季上升5%，上下浮动3%，至约15.33亿美元，汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预计为15.08亿美元。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。