路透调查：德国2013年经济料成长0.5%，明年动能凝聚可望扩张1.7%

* 2013年经济成长率料为0.5%，较三个月前调查的0.4%略增

* 今年第三季德国GDP料成长0.3%，第四季料增长0.4%

* 工业生产和家庭支出可望推动2014年经济成长率加速为1.7%

路透柏林10月17日 - 周四公布的路透调查显示，今年德国经济成长率将放缓至仅0.5%，但随着民间消费和工业生产反弹带动经济加速，2014年成长率料为今年的三倍以上。

欧洲最大经济体德国在欧元区危机初期仍维持动力，表现超越其他各国；当去年欧元区陷入衰退时，也勉力成长0.7%。

但今年第一季因出口和投资回落，德国经济出现停滞。第二季经济加速至成长0.7%，但许多分析师称是因建筑业在漫长严冬后反弹所带动，掩饰了前景乏力而稳定的真实情况。

“暂时还不会再出现这样高的成长率，但虽然成长放缓，经济依然处于上行轨道，”Bayern LB分析师Stefan Kipar说。

根据过去一周查访14名分析师的调查中值，德国今年第三季国内生产总值(GDP)料仅扩张0.3%。今年第四季和明年前两季成长率均料持于0.4%。

调查显示，分析师对德国2013年全年GDP预估中值为成长0.5%，略高于三个月前调查预估的成长0.4%。成长0.5%与政府预估一致，但高于德国央行估计的0.3%。

但分析师预计明年经济可望加速成长至1.7%，因工业生产料增长3.1%，是今年增幅预估的15倍多。

明年失业率料下降至6.7%，也有利消费。

随着欧元区的复苏，德国2014年出口料成长5.4%，为今年增幅的六倍。

“随着欧元区成长趋稳，其他国家的投资也恢复，对德国资本财的需求应会趋稳后增加，”贝伦贝格银行资深分析师Christian Schulz称。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)