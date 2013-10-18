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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 10:37 BJT

中国信用债评级:保监会认可7家评级机构能力，险资可投其做外部评级债券

路透北京10月18日 - 中国保险监督管理委员会日前发布公告称，认可大公国际、东方金诚国际等7家信用评级机构的能力。业内人士人士解读称，这或意味着由此7家机构做外部信用评级的债券，保险资金可以投资。

保监会此次认可评级能力的7家机构包括：大公国际资信评估有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司、联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司和中诚信证券评估有限公司。

“（公告）说明这七家机构合规，鹏元评级的债，保险资金就不能买，因为合规性就过不了，”上海一大型保险公司信用研究员称。

之前为深圳证监局公开警示的鹏元资信评估公司，确未在认可之列。 (完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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