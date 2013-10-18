中国经济：即使后几个月CPI偏高，完成全年目标也没问题--统计局发言人

路透北京10月18日 - 中国国家统计局周五公布，三季度国内生产总值（GDP）同比增长7.8%，和路透调查预估中值相符；环比增速为2.2%。

统计局并公布，9月规模以上工业增加值同比增长10.2%，社会消费品零售总额同比增长13.3%，路透调查预估中值分别为10.1%和13.5%。今年1-9月固定资产投资同比增长20.2%，路透预估中值为20.3%。

以下是2013年前三季度国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局新闻发言人盛来运发言要点摘录: (*为新增内容)

*--即使后几个月CPI偏高，完成全年目标应没什么问题

尽管从后几个月来讲，进入冬季食品的生产有季节性的供求，受季节性的影响，食品价格的上涨仍然会对总体CPI的上涨产生一定的压力。从总体来讲，保持物价的稳定我们是有条件的。

首先一点是今年粮食又是一个丰收年，库存也很充足，粮食供应没问题，粮价具有保持稳定的条件和基础，对其他农产品价格的稳定会产生重要的支撑作用。

第二，现在绝大多数的工业品供过于求。目前我们谈的更多的是部分行业产能过剩，工业品价格在低位运行。尽管近2个月PPI连续两个月环比正增长，但是同比仍然在负增长区间，9月份PPI同比下降1.3%。工业品供应充分，价格比较低，对CPI传导的压力就比较轻。

第三，目前的经济增长趋于稳定，总供给和总需求的矛盾的关系相对比较稳定。我们不追求过高的经济增长速度，总需求的上升对物价上涨的压力相对来讲也不是特别大。再加上坚持实施稳健的货币政策，这些因素都有利于保证后期物价基本稳定。

1-9月份CPI的平均增长2.5%，全年调控的预期目标是3.5%，即使后几个月CPI的同比增速稍微有点偏高，完成目标应该是没什么问题。

--中国经济保持平稳运行是一个大概率事件

去年四季度经济增长基数会对今年四季度同比增长产生一些变化，经济继续上行确实有些压力，但是总体来讲，中国经济保持平稳运行是一个大概率事件。

我个人的看法，即使增长速度比三季度有所回落，由于前面所谈到的结构在发生一些积极的变化，经济增长质量也在向好的方向转化，同时预期比较稳定，我觉得中国经济基本面在向好的方向发展。现在有一个很重要的发展观念是追求经济可持续协调发展，对此我是很有信心。

--企业家对后期的判断走势谨慎乐观

中国现在发展的基本面在向好的方向发展，特别是企业和政府的层面，调结构、转方式的认识统一、态度坚决，行动也很快，在调结构、转方式的过程中可以释放改革红利、创新红利，通过这种调整，激发和增强经济的内生动力。

社会预期比较稳定，这一点跟二季度有很大的变化。当前企业知道该干什么，知道怎么去干，所以预期比较稳定。

给大家通报一个数据，国家统计局为了解和准确判断后期的走势，做了40万企业的调查，其中25万家是规模以上的工业企业。这些企业的调查结果显示，一些企业家对后期的判断走势还是谨慎乐观的。

有一个数据，工业企业中认为四季度或者以后一个时期经济与三季度相比基本不变的比重占65.1%；认为四季度比三季度向好的方向发展的、生产有可能加快的占22.8%；认为四季度可能不如三季度的只占12.1%。我觉得这个数据基本上能够反映企业运行的总体状况。

--四季度经济走势

9月份的一些指标数据尽管回落，但是回落的幅度不大，并且9月份一些指标数据的水平并不低。规模以上工业增加值9月份增长10.2%，大家知道，8月份增长10.4%，增速回落0.2个百分点，但是10.2%的速度也是今年以来仅次于8月份的一个速度，也是不低的速度。第二，9月份的部分指标同比增速回落有季节性因素，有气候因素，同时也有去年对比基期变化的影响。

我的看法是，今后一个时期中国宏观经济继续保持平稳较快运行的可能性比较大。

因为支撑中国经济运行的基本动力还是比较强的，中国仍处在工业化和城镇化加快的进程中，工业化和城镇化距世界水平和应该达到的水平空间还很大，这样会激发投资和消费的潜力。党中央、国务院出台的一系列稳增长、调结构、促改革的措施，仍然是推动经济持续发展的动力来源，有一些政策的效应还会继续得到发挥。

--投资仍然是拉动经济主力

前三季度最终消费支出对GDP增长的贡献率是45.9%，拉动GDP增长3.5个百分点；资本形成总额的贡献率是55.8%，拉动GDP增长4.3个百分点；货物和服务净出口对GDP的增长贡献率是-1.7%，拉低GDP为-0.1个百分点。

--前三季度国民经济“总体平稳、稳中有升、稳中向好”

对于前三季度国民经济运行的状况，我想用三句话12个字来概括，“总体平稳、稳中有升、稳中向好”。

总体平稳是指经济运行的态势比较平稳，主要指标在预期的目标区间之内，波动幅度不大，三季度的GDP增长7.8%，二季度增长7.5%，一季度增长7.7%，基本上在0.3个百分点之间波动。

稳中有升主要是指在国家一系列“稳增长、调结构、促改革”政策措施的推动下，三季度经济出现一些积极的变化，实体经济稳中有升。主要表现在三季度GDP增长是7.8%，比上半年回升0.2个百分点，规模以上工业增加值三季度增长10.1%，比上半年加快0.8个百分点，投资、消费、出口，这些关键的指标都有些回升。

稳中向好主要是指宏观经济发展的基本面有所改善，主要表现在社会预期积极向好，结构调整稳中推进，经济增长的质量和效益有所提高。

预期向好也是三季度发生的积极变化，在中央明确的宏观政策导向下，社会预期趋于稳定，企业发展积极性比较高，一个很重要的指标就是PMI指数连续三个月回升。

从前三季度的情况来看，第三产业增长速度比第二产业快0.6个百分点，三产所占GDP的比重比上半年提高0.2个百分点。

当前中国宏观经济的基本面在发生一些积极的变化，即使经济增速有所波动，但是内在的结构与其增长的质量都在向好的方向发展。(完)

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