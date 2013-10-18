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货币新闻 | 2013年 10月 18日 星期五 10:48 BJT

中国能源：9月表观石油需求同比下降1.8%，至961万桶/日

路透北京10月18日 - 路透根据政府初步数据测算，中国9月表观石油需求同比下降1.8%至961万桶/日。(完) (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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